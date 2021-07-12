溫布頓奪冠，喬柯維奇張開雙手開心慶祝。（美聯社）

塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在2021溫布頓網球錦標賽男單決賽先輸一盤再連趕三盤獲勝，第6度在這項歷史超過140年的大賽帶走冠軍，賽後透露，這一切實現了他兒時夢想。

喬柯維奇表示：「贏得溫布頓是我兒時很遠大的夢想，如今真的成真，是很特別的經驗。想當初那個7歲的我，在臥室自製溫布頓冠獎盃，現在我的獎盃房已經擁有6座溫網冠軍，真的太不可思議。」

喬柯維奇大讚對手貝雷提尼（Matteo Berrettini）這個「義大利重鎚」讓他出了不少苦頭，相信對手會有很耀眼的未來，他也感謝團隊、親友的支持，而家人這次無法同行幫他加油、見證他的冠軍時刻，他依然感謝，「和我一起的生活就是很每天都有不同色彩、無法預測，謝謝他們的耐心包容我。」

喬柯維奇今年已經在澳洲網球公開賽、法國網球公開賽及溫布頓三站大滿貫封王，接下來就剩東京奧運之後的美國網球公開賽，是否要包辦年度四場大賽冠軍的「年度金滿貫」，喬帥回應：「我絕對會想像這一幕，希望可以來嘗試一下，而我現在處於很棒的狀態，在四大賽好好比賽是我的目標，期望可以保持下去。」

喬柯維奇和義大利籍對手爭冠，平常也很愛看足球的他，不免被主持人問稍後英國當地時間晚間8點登場的歐洲國家盃足球賽決賽，英格蘭、義大利之間誰會獲勝，喬帥四兩撥千斤笑說：「您讓我進退兩難了，總之等等我會好好欣賞這場歐國盃決賽的。」