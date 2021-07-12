大陸復星醫藥11日晚間公告，向台積電、鴻海／永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘12日凌晨1時30分在臉書發文表示，很欣慰終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和爭取更快的到貨數量等。

郭台銘臉書如下：

從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。

很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和爭取更快的到貨數量等，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。

在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍應依循防疫規定，團結對抗病毒才是當務之急。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

另外，自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。