「藍衫軍」義大利vs.「三獅軍團」英格蘭的歐洲國家盃決賽今天開局跌破大家眼鏡，主隊英格蘭在角球解圍後發動快攻，竟然開賽1分57秒就由左後衛路克蕭（Luke Shaw）先馳得點，靠著這顆歐國盃決賽史上最快進球，英格蘭上半場以1比0領先義大利。

這場決賽在英國倫敦的溫布利大球場進行，由於義大利民眾入境英國必須隔離10天，現場6萬名觀眾幾乎都是主隊球迷，氣勢非常驚人，英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）與電影明星湯姆漢克斯（Tom Cruise）也都是看台嘉賓。

一開賽英格蘭後衛馬奎爾（Harry Maguire）回傳門將直接出界，兵不血刃送給義大利角球，未料英格蘭解圍後發動快攻，隊長肯恩（Harry Kane）漂亮換邊傳球，右後衛崔皮爾（Kieran Trippier）起腳吊中，義大利右後衛狄羅倫佐（Giovanni Di Lorenzo）錯追肯恩，反而漏掉無人盯防的路克蕭，讓後者左腳勁射先馳得點。

義大利似乎受到對手主場氣勢影響，先丟球後陣腳大亂，在雨中搶攻毫無所獲，完全打不出此前以傳控為基礎的攻擊足球，直到上半場後段才逐漸進入節奏。不過英格蘭此役本就排出旨在固守中路的三中衛陣勢，上半場只讓義大利出現1次射正，保持1球領先。