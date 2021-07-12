美國「邁阿密前鋒報」報導，知情人士今天透露，涉嫌暗殺海地總統摩依士的哥倫比亞和海地裔美國凶嫌告訴調查人員，其實他們原本是來抓摩依士而非殺了他。

摩依士（Jovenal Moise）7日凌晨在海地首都太子港（Port-au-Prince）的宅邸遇刺身亡。海地當局說，由哥倫比亞人和兩名海地裔美國人組成的26人暗殺小組犯案，導致這個局勢不穩的加勒比海國家動盪加劇。

邁阿密前鋒報（Miami Herald）報導，與19名被捕嫌犯接觸的人士說，其實他們原本的任務是抓摩依士，然後把人帶到總統府。

一名接近調查幹員的消息人士指出，被捕的美國人分別是35歲的索拉吉斯（James Solages）和55歲的文森（Joseph Vincent）說，他們只是替持有逮捕令的哥倫比亞突擊隊當翻譯。但他們抵達現場時，發現人已經死了。

上週末，社群媒體廣傳據稱是摩依士屍體的解剖照與X光照片，全身布滿彈孔且多處骨折，顯示歹徒下手凶狠。1100712