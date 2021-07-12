球王喬柯維奇(Novak Djokovic)勇奪2021年溫網冠軍，成為史上第3位拿下20座大滿貫冠軍的男人，亦是52年來首位單季連3冠的男人。他賽後說：「我自認是最強的，我相信我是最強的，不然我也不會對拿冠軍、創造歷史這種事侃侃而談。至於我是不是史上最強的，留給大家去評斷吧。」

老前輩韓曼(Tim Henman)表示，男網三天王的天平開始向喬柯維奇傾斜，費德勒(Roger Federer)在2018年達成20冠，納達爾(Rafael Nadal)去年達成20冠，「史上第一」的頭銜終有一天會落在喬柯維奇手裡。甚至女網選手小威廉絲(Serena Williams)一直挑戰失敗的24座大滿貫單打紀錄也能由喬柯維奇追平。

費德勒推文恭賀喬柯維奇，如同他去年恭賀納達爾一樣。喬柯維奇說：「我必須向費納二人致敬，他們是網壇的傳奇，我職業生涯最重要的兩位對手。他們也是我今天擁有這些成就的原因，他們使我明白，我該如何在身體、心理、技術上變得更強。」

喬柯維奇仍有締造單季「金滿貫」的機會，如果他獨霸的局面沒有改變，澳洲女將瑪格莉特寇特(Margaret Court)的史上最多24冠紀錄遲早是他的。

《今日美國》的評論文章已經迫不及待把喬柯維奇推上王座，稱之為「爭論結束了，他是史上第一。」喬柯維奇表示：「很難比較年代不同的球員，我們的球拍不一樣，我們的科技、使用的球、我們的球場都不同，50年前與今天是很難比較的。光是被大家拿出來討論，我就感到萬分榮幸了。」