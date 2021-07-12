美國田徑金牌女將菲莉克絲(Allyson Felix)於東京奧運前再度砲轟Nike，批評他們對女性運動員育嬰問題的刻薄態度。她對《時代雜誌》說：「Nike對我們的輕視與冷酷已經是不可理喻。他們就是覺得你沒有其他選項，他們可以為所欲為，不然你想去別家嗎？我想這是大家隱忍不敢說出來的原因。」

2019年，菲莉克絲5月時透過《紐約時報》公開批評過Nike的政策，Nike在合約中載明「不論任何理由，Nike有權在運動員表現未達門檻時減少贊助費。」菲莉克絲因為懷孕而無法出賽，被Nike砍了70%贊助費。田徑畢竟不比球類運動，沒有固定的球隊與薪資，贊助商對他們有極大的控制力。

當然身為運動廠商巨頭，Nike的合約比較豐厚，選手一般也就忍下來了。菲莉克絲轉投另一家Athleta，這是以女性運動員為主力的贊助商。她取得了相當的成功，今年6月宣布自創鞋襪品牌。

金牌體操女將拜爾斯(Simone Biles)也在今年4月離開Nike，改與Athleta合作，宣稱Athleta更接近她的價值觀。「他們不只是在運動場內支持我，他們也願意在場外支持我，這讓我覺得耳目一新。」

菲莉克絲兩年前離開之後，Nike修訂了合約條款，懷孕的女選手在18個月內不會被減少贊助費。另一位留在Nike的田徑女將碧安卡威廉絲(Bianca Williams)因此受益，特別聯絡上菲莉克絲向她致謝。35歲的菲莉克絲在奧運累積6金3銀，今年6月取得東京奧運的參賽資格。