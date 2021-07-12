韓國樂壇這陣子掀起一波二代團熱潮，勾起滿滿的回憶，「SHINee」、「Highlight」、「2PM」、「After School」、「T-ara」等相繼回歸歌壇或是出演節目，讓粉絲激動喊「青春回來了」。這些出道超過10年的偶像組合，不僅身材跟顏值依舊好，完美狀態備受討論外，超強的歌舞實力和綜藝感，更是讓網友們津津樂道。

SHINee在2008年以出道曲〈姊姊妳太美了〉（Replay），擄獲眾多姊姊粉的芳心，被稱作是「國民弟弟團」，5人超穩的LIVE實力，是KPOP圈中著名的「吞CD」的代表，二哥鐘鉉2017年不幸離開人世，化作天上最耀眼的一顆星，在溫流、KEY、珉豪退伍後，暌違2年半，終於在今年2月全員回歸，4人在舞台上游刃有餘的演出，尤其是KEY的「假喘Ending」更是引起熱議，而老么泰民已在5月底入伍。

SHINee暌違2年半回歸，舞台上依舊游刃有餘。（摘自IG）

原團名為「BEAST」的「Highlight」，2016年退出「Cube娛樂」後，開公司當起社長重新出發，不過龍俊亨2019年因衰捲勝利、鄭俊英「老司機群組」事件，為保護其他隊友火速退團。尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人，暌違4年在5月回歸歌壇，不管是舞曲還是抒情歌都能完美駕馭的他們，也參演了Dingo Music《Killing Voice》單元，帶來熱門歌曲串燒，全員優秀的唱功引起熱烈迴響。

長腿姐姐團「After School」時隔8年重聚，嘉熙、正雅、Bekah、珠妍、Raina上月中在《文明特急》穿上當年的打歌服，重現經典歌曲〈Bang〉、〈Diva〉，只見她們隨著歲月的流逝，舞蹈動作和演唱功力絲毫沒有一絲退步，不只嘉熙特別從印尼回韓與成員們會合，連懷胎5個月正雅都跟著一起熱舞，雖然沒有全員到齊，仍讓粉絲感動不已，影片公開不到12小時便吸引破百萬人次觀看。

野獸派始祖「2PM」，每位成員都擁有猛男般的結實身材，他們也常大方在舞台上撕衣，令粉絲為之瘋狂，而歷經Jun. K、Nichkhun酒駕風波和5年的軍白期（當兵的空白期）後，上月底終於6人合體回歸歌壇，這次雖然「封肉」穿上西裝襯衫包緊緊，仍不減成熟男人的性感魅力，表演依舊MAN味十足，上週作客脫口秀《認識的哥哥》，更憑藉絕佳的口才，讓觀眾笑翻，刷新節目最高收視紀錄。

Highlight全員皆擁有優秀的唱功。（摘自IG）

曾以〈Bo Peep Bo Peep〉紅遍亞洲的「T-ara」，當年地位可是直逼國民女團「少女時代」，不過在事業如日中天之際，卻因霸凌花英事件聲勢一落千丈，幸好後來已澄清是誤會，近來成員們也慢慢回到螢光幕前，芝妍、居麗、恩靜、孝敏積極參與綜藝，在《認識的哥哥》最新一集中也帶來〈Roly-Poly〉、〈Lovey Dovey〉等多首經典曲，讓觀眾直呼「流下時代的眼淚」。

After School穿上當年的打歌服，重現經典歌曲。（摘自IG）

2PM「封肉」不減性感魅力。（摘自IG）