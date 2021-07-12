任天堂經典遊戲「超級瑪利歐64」（Super Mario 64）卡匣，今天拍賣價刷新世界紀錄，以156萬美元（約新台幣4360萬元）成交。

法新社報導，兩天前另款任天堂的遊戲卡匣「薩爾達傳說」（The Legend of Zelda）以87萬美元成交改寫世界紀錄，不過超級瑪利歐64的拍賣價隨即再創新高，而且創下遊戲卡匣成交價格首度破百萬美元的高價。

這兩場見證遊戲卡匣成交價相繼刷新世界紀錄的拍賣會，都是由總部在達拉斯的傳統拍賣公司（Heritage Auctions）主持，但是主辦方並未透露得標者是誰。

至於1986年問市的遊戲卡匣「超級瑪利歐兄弟」（Super Mario Bros）在今年4月拍賣，成交價66萬美元，當時也曾創下世界紀錄。

由於近年來懷舊玩家越來越熱衷於復古電玩，帶動過時的遊戲機與卡匣在拍賣會的成交價水漲船高。