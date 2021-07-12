今、明兩天天氣晴朗，各地高溫上看36度；午後有雨，以山區為主。太平洋高壓本周減弱，後天起將逐漸發展成「季風低壓」的天氣型態，隨著對流發展旺盛，各地都有劇烈降雨機率，時間一口氣長達5天！

氣象專家吳德榮指出，根據最新模式模擬，本周三（14日）起至下周日（18日），太平洋高壓減弱東退、「東風波」將移入，並逐漸發展為「季風低壓」的天氣型態。他解釋，「季風低壓」為大尺度低壓環流，大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間也有局部短暫降雨。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指周三起各地高溫略降，屆時要密切觀察整個大低壓環流裡的對流發展。

昨天最熱的地方在宜蘭羅東36.5度，高雄、屏東、台東也都破36度，天氣晴朗炎熱。午後近山區有對流發展，南投、雲林、嘉義等地都有局部強降雨發生。

今、明仍晴朗炎熱，高溫維持36度左右，吳德榮提醒防曬、防中暑、多喝水；午後對流旺盛，主要發展在山區，不過也會擴大到平地。今日各地氣溫：北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部23至36度。