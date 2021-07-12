德州艾爾帕索郡警方表示，今天凌晨德州艾爾帕索郡（El Paso）以東的郊區沙漠地帶爆發槍擊，一名21歲的男子被擊斃，另有5人受傷。

美聯社報導，艾爾帕索郡警長發表聲明說，員警接獲報案趕抵現場，並發現5人身受重傷，但並未具體說明傷勢的細節，也沒有說明死者與傷者的身分。

「艾爾帕索時報」（The El Paso Times）報導，歹徒做案動機警方仍在調查中。（譯者：曹宇帆）1100712