德州艾爾帕索傳槍響 已知1死5傷 07:332021/07/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德州艾爾帕索郡警方表示，今天凌晨德州艾爾帕索郡（El Paso）以東的郊區沙漠地帶爆發槍擊，一名21歲的男子被擊斃，另有5人受傷。 美聯社報導，艾爾帕索郡警長發表聲明說，員警接獲報案趕抵現場，並發現5人身受重傷，但並未具體說明傷勢的細節，也沒有說明死者與傷者的身分。 「艾爾帕索時報」（The El Paso Times）報導，歹徒做案動機警方仍在調查中。（譯者：曹宇帆）1100712 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 影》越南台廠1員工確診 數百員工驚恐破門逃 - 國際 - 中央社 案情翻轉？海地前議員揭3疑點：總統遭自己人暗殺 - 國際 海地第一夫人重傷大難不死 發聲明揭露總統遭暗殺原因 - 國際 - 中央社 任天堂遊戲卡匣超級瑪利歐64 拍賣價又刷新紀錄 - 政治圈 - 中央社 海地總統遇刺身亡 美媒：凶嫌原本沒打算殺人 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。