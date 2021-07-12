義大利勇奪2020歐國盃冠軍（實際上是2021年才踢），締造了隊史最佳的國際賽連續34場不敗，搜尋引擎Google還特別在相關搜尋加上義大利國旗的煙火特效。56歲的總教練曼奇尼(Roberto Mancini)居功厥偉，他是一個非常迷信的人，有些事雖然沒什麼道理，但他就是不會輸。

對戰英格蘭的決賽之前，義大利球隊的巴士開走了，獨獨丟下了教練團的維亞利(Gianluca Vialli)。維亞利也不驚慌，他很安詳等著巴士停下來，然後他才搭上去。原因是義大利先前對戰土耳其的時候，巴士真的忘記了維亞利就先開走。結果義大利3-0擊敗土耳其，往後每場比賽，巴士都必須照例丟下維亞利。

美媒ESPN報導，曼奇尼認為紫色不吉祥，球隊裡不許有紫色的東西。他曾經大熱天留在小木屋裡面開記者會，或是在飛機上讓全體隊員吃下肉丸，即使他們在西班牙馬德里找不到足夠的肉丸。曼奇尼曾經要求巴士走會塞車的「幸運路線」，結果到了賽場幾乎沒有時間可熱身，但球隊還是贏了。

在維亞利事件之前，中後衛阿切爾比(Francesco Acerbi)在有比賽的日子必須第一個搭上巴士，守門員多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)必須最後一個上車。總之曼奇尼覺得那會帶來好運，大家就要乖乖遵守。

2018年5月，曼奇尼就任國家隊總教練，當時義大利陷入最低谷，60年來首度無緣世足賽。在外界的質疑聲浪中，曼奇尼重啟了國家隊不敗神話，帶領義大利完成文藝復興。義大利球迷的名言：「人生最重要的三件事：上帝、家人、足球。」義大利電視史上50個收視最高的節目全都是足球比賽。只要曼奇尼能贏球，球迷不會在乎他那些神秘怪異的舉動。