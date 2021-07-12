各縣市禁餐廳內用「逆時中」？ 蘇貞昌：就像放颱風假一樣 授權地方

中央流行疫情指揮中心宣布13日起微解封，其中餐飲場所符合指引得內用，授權各地方政府決定，但全台僅澎湖開放可內用，多縣市被指「逆時中」；行政院長蘇貞昌昨(11日)回應，「這個就像放颱風假一樣，每地方有不同情況不同，各地方政府就不同地區、時段訂出規範」。新北市議員葉元之昨晚在臉書批，「真是神邏輯」、「沒有扛責的肩膀，只剩卸責的嘴巴」。

行政院長蘇貞昌11日表示，大家一起防疫做出好成績，現在漸漸穩定，指揮中心根據各方評估繼續延長三級警戒，但是適度鬆綁，怎麼樣鬆綁依各地情形授權地方可以來斟酌，這個就像放颱風假一樣，每地方有不同情況不同，各地方政府就不同地區、時段訂出規範，中央定規範，地方嚴守，地方甚至要求各行業加強，在三級警戒範圍內做得更到位，「我們都覺得很好」。

對於蘇貞昌的說法，葉元之在臉書指出，在對抗疫情期間，蘇貞昌忽然成了「類比之王」，上次他拿雞腿比疫苗，這次拿「微解封」比「颱風假」，「但都是幹話」，「微解封」和「颱風假」至少有三點不同，分別是第一，颱風假有明確的風雨標準，縣市政府可根據氣象局提供的風力等級，決定是否放假；但現在台灣新冠病毒尚未清零，縣市政府能精準掌握各地的病毒量有多少嗎？第二，各縣市決定放颱風假，不致影響到其他縣市，但各縣市若解封標準不一，則是會互相影響：第三，颱風是不可逆的自然現象，政府無法讓颱風不要來，但疫情的破口是中央政策所造成，政府當然應該負起更高責任。

葉元之質疑，如果蘇貞昌認為解不解封要尊重地方，那為何全國三級警戒要由中央決定？況且如果中央這麼尊重地方，為何不支持地方自購疫苗？為何地方之前公布確診者足跡會被警告？為何在萊豬進口議題上，不給地方萊克多巴胺零檢出的權力？

最後葉元之說，台灣現在就是還有隱形傳播鏈、疫苗覆蓋率也不足，若是各縣市解封標準不一，假使某一個縣市的疫情燒起來，也是會影響其他縣市，到時被罵的還是各縣市首長，「有功中央享，有鍋地方背，這就是蘇內閣施政的一貫理念。蘇貞昌沒有扛責的肩膀，只剩卸責的嘴巴，令人感到悲哀」。