7年前網路流傳一段4名黑人在海上載浮載沉，卻慘遭包圍漁船槍殺的影片，由於片中不時傳出中文對話，還有台灣籍漁船字樣，受到國際關注。涉案的大陸籍43歲汪姓船長去年8月22日開著遠洋漁船進高雄港遭逮捕，汪因涉殺人重罪遭羈押，今年5月遭判26年，法官認為他有逃亡之虞等理由，裁定延長羈押2月，可抗告。

Youtube頻道有段2014年8月上傳，標題為「斐濟船員遭槍殺？這影片是真的還假的？」的影片，畫面疑似手機拍攝，拍攝者不斷嘻笑。影片中4位皮膚黝黑的男子在海中緊抓著殘破的小艇，周圍數艘圍觀的船隻非但沒伸出援手，還有人持槍擊斃4男，畫面清楚可見屍體在鮮血染紅的海水中漂浮，相當殘忍。

判決書指記載，汪男為大陸地區人民，於2011年6月15日起受僱高雄市籍漁船「屏新101號」擔任大副及代理船長。2012年間在斯里蘭卡的可倫坡港補給時，僱用2名私人武裝保全攜帶自動步槍登船，保護海上作業安全。

2012年9月29日中午，漁船行經印度洋索馬利亞公海與遇有搭載4名不詳身分外籍人士的木造漁船在附近海域徘徊，懷疑對方是海盜，其中1艘國籍不詳漁船撞木造小船，導致4人因而落海。汪男見4人徒手在海上漂浮，竟涉嫌下令1名外籍保全開槍，導致4人中彈身亡。

當時由於畫面中拍到一艘圍觀船隻船側，漆有「安全第一」、「春億217號」等字樣。影片中還不時傳出中文嘻笑聲和怒斥聲，該案經國際刑警組織轉交台灣檢警調查發現，春億217號漁船並非涉案船隻，是一旁圍觀船隻，大陸籍汪姓船長下令槍殺黑人男子。

由於汪姓船長非我國公民且從未來台說明案件經過，高雄檢方2017年發布通緝，由於汪不知道遭到我國通緝，去年8月22日上午開著塞席爾共和國籍漁船進入高雄港運補時，遭移民署、海巡署人員逮獲歸案。

汪姓船長警詢、偵訊中說詞兜不攏，他說當時遭海盜包圍，船公司擔心被劫船下令開槍嚇阻，他才叫船員開槍擊斃海盜。高雄高分院今年5月宣判，汪男依殺人罪判處26年，仍可上訴。