台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)2021年6月自結合併營收為7.28億元，創14個月來新高，較去年同期增加9.35%，公司看好接單及出貨將持續暢旺至年底。1-6月自結合併營收37.8億元，則較去年同期減少10.73%。

鋼鐵景氣回升、鋼市需求持續暢旺，榮剛6月合併營收創14個月來新高。公司表示，隨著歐美各國陸續解封，對民生及基建用鋼需求激增；亞洲地區因疫情較早得到控制，今年以來對民生用工具鋼的需求一直呈現持續增長情況，預計這一波接單及出貨榮景將持續到年底。榮剛亦透過製程改造及調整合金採購策略來降低生產成本，儘管合金原料因需求而漲價，但因市場需求殷切可以順利轉嫁進而提高售價，未來獲利可期。

榮剛指出，自今年4月起整體接單已較去年同期大幅成長，以第二季接單來說，比第一季成長18~20%，且在手訂單已達第四季。同時，調整合金策略採購所建立低價庫存，加上這一波的原物料價格上漲拉升售價可望逐季挹注，預計第二、三季獲利有機會超越第一季，有信心接下來的表現會更好。

此外，日前聯合航空看好疫情過後旅遊商機，宣布將採購270架飛機訂單，總金額約300億美元，也是從2011年以來美國航空業最大宗的飛機採購案，顯現航太市場需求隨著各國陸續解封有望加速復甦。