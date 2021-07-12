台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)受惠鋼鐵本業復甦以及轉投資子公司業績挹注，6月自結合併營收3.62億元，較去年同期成長327%；1-6月合併營收約為17億元，年增283%。目前螺絲接單暢旺，公司對下半年營運展望持續樂觀。

久陽表示，近期歐盟對大陸緊固件實施進口登記，針對進口產品追溯徵稅，因反傾銷措施助力，加上全球鋼市供需吃緊，鋼價屢創新高，使得螺絲接單力道強勁價量齊揚；久陽因應訂單增加，已向春日機械公司(4544)訂購螺絲成型機、輾牙機設備各11組，每月產能預計可增加10~15%。子公司台鋼運輸則受益美國線及歐洲線海運運價從去年5月至今漲幅至少300%，美東線貨櫃更是由美金2500元漲至美金10000元以上，7月即將進入旺季，業績將持續走高。

董事長孫正強表示，今年鋼鐵本業因產品價格持續走高，加上有來自集團的料源支持，在原料無虞下可充分接單，因此螺絲本業下半年營運可望持續看好。另外，子公司的台鋼運輸以及榮福公司在運價上漲以及焚化爐代操業務量增加，都會為母公司在業績上帶來一定程度的挹注。

另外，久陽之子公司榮福公司9日召開董事會，會中通過為申請股票掛牌做準備，以及增強營運實力，決定辦理一億元現金增資，每股溢價20元發行。

董事長孫正強表示，子公司榮福公司自加入集團後，藉由集團豐富的經營管理經驗及環保資源，今年著力於焚化爐整改維運，同時發展再生能源業務，經營目標也由「廢棄物處理者」轉型為「再生能源開發者」。

榮福公司去年營收2億2663萬元、淨利2933萬元，每股獲利1.17元。為整合集團內外部資源，並吸引資源再生領域人才，以達提高經營績效之目的，決定辦理現金增資1000萬股，每股發行價格20元，預計可募得資金2億元，股本將由5億元增至6億元。

榮福子公司台鋼能源未來發展再生能源及儲能裝置業務外，同時跨入漁電共生之光電市場，朝發、售電市場長線布局。