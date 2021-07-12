工業電腦廠事欣科(4916)受惠美國博奕大客戶重啟拉貨及連鎖速食大廠點餐機挹注，2021年6月合併營收登近13月高點。隨著時序將步入產業旺季，且近期再傳接獲博奕大單，配合美國疫情解封、經濟重啟助益，將推升營運規模持續回升，下半年營運成長動能可期。

事欣科公布6月自結合併營收2.4億元，月增3％、年增達49.69％，創近13月高點。帶動第二季合併營收6.87億元，季增達58.95％、年減14.82％，為近1年高點。累計上半年合併營收11.19億元、仍年減53.43％，仍處近5年同期低點，但衰退幅度持續收斂。

事欣科因喪失對轉投資工具機廠恩德控制力，去年6月起營收不再納入合併財報。若排除恩德營收合併影響，第二季合併營收為季增58.95％、年增近1.13倍，上半年合併營收年增3.54％，顯示本業的工業電腦營運已見逐月、逐季升溫表現。

事欣科受惠博奕訂單重啟拉貨及連鎖速食大廠點餐機需求，帶動6月營收連6月走揚。隨著美國疫情緩解、解封在即，商家喜迎民眾報復性消費，法人看好消費娛樂觀光表現可期，今年聖誕節民眾消費動能將可望優於往年表現。

展望後市，隨著第三季將步入產業旺季，事欣科近期再傳接獲博奕大單，配合美國疫情解封、經濟重啟助益，將推升營運規模向上。 據了解，此次接獲的博奕大單將在墨西哥廠生產，有助該廠規模經濟及生產效能發揮，朝擴產後營運目標邁進，推升整體獲利成長。