工業電腦廠樺漢(6414)受惠三大事業群出貨動能良好，2021年6月、第二季合併營收以雙位數「雙升」佳績同步改寫同期新高。展望後市，受惠產品及雲軟硬智慧平台服務需求增溫，第三季出貨動能良好，看好今年營運有望逐季成長。

樺漢公布6月自結合併營收84.01億元，月增達13.03％、年增達17.24％，創同期新高、歷史第五高。帶動第二季合併營收228.5億元，季增達13.69％、年增達20.74％，創同期新高、歷史第四高。累計上半年合併營收429.49億元、年增達16.75％，續創同期新高。

樺漢表示，設計製造、品牌通路及系統整合三大事業群6月均維持良好成長，營收分別年增8.7％、21.8％、36.8％。設計製造業務受惠歐美市場逐步解封，智慧零售、金融、娛樂博弈等設備需求大增，使樺漢6月個體營收年增達32.1％。

展望後市，樺漢看好自助結帳機、自助公益彩票機、智慧博奕機等產品的第三季出貨動能，將持續帶動公司個體營運續揚，目前餐飲及娛樂服務在手訂單已達49億元，且明顯感受到客戶積極討論相關產品的合作機會，助力今年整體營運有望逐季成長。

同時，樺漢將持續憑藉雲軟硬智慧平台服務，拉高進入競爭門檻、優化訂單結構、壯大接單動能，鎖定具高毛利、高年複合成長、高附加價值技術領域市場布局，並透過整體營運規模放大與資源整合優勢，爭取與更多國際集團客戶合作，創造未來良好訂單能見度。