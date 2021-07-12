國泰金(2882)6月再賺超過百億元，單月稅後淨利129.5億元，累計上半年稅後淨利914.6億元，年成長180％，上半年獲利已超越去年全年，子公司國泰人壽、國泰證券及國泰投信單月及累計獲利皆創同期新高。

國壽6月稅後淨利114.8億元，上半年稅後淨利775.2億元，年成長292％，持續刷新歷年新高。台灣本土疫情近期已見緩和，國壽金融資產未實現利益6月上升430億元。匯率方面，由於美國聯準會不如先前鴿派影響，帶動美元反轉走強，促台幣匯價小幅回貶，加以CS(currency swap)避險成本相對持於低位，皆有利於壽險公司外匯操作及匯兌損益控管。

國壽淨值6月增加482億元，6月底已超過7300億元，創歷史新高，淨值比逾10％以上，6月RBC亦超越去年底360％。6/15推出「國泰CVX平台」及適合遠距投保的防疫新商品，截至7/7，新契約遠距投保使用率近25％，件數已超過3.2萬件為業界之冠；同時在7/1第六回生命表實施所帶動的效應下，6月初年度保費收入104億元，是唯一突破百億的壽險公司；投資型商品6月初年度保費80億元，與去年同月水準相當。

國泰世華銀行6月稅後淨利19.4億元，上半年稅後淨利122.6億元，主要去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，核心業務獲利則皆較去年提升；今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加。

在手續費收入業務表現上，投資市場持續熱絡，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，上半年淨手續費收入較去年同期成長9％；信用卡有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至6月底為515萬張。6月底逾放比率為 0.21％，備抵呆帳覆蓋率為763％。

國泰產險6月稅後淨利2.8億元，上半年稅後淨利11.2億元，較去年同期微幅減少，主因今年以來大型商業火險賠款金額較去年同期增加。6月個體簽單保費26.6億元，上半年個體簽單保費123.1億元，穩居市場第二，年成長11％；其中健康傷害險累計保費19.7億元，年成長49％，主因5、6月受疫情爆發影響，民眾投保防疫商品意識提高，而佔比最大車險保費累計64.2億元，年成長8％。

國泰投信6月稅後淨利1.1億元，上半年稅後淨利7億元，年成長82％，續創同期新高，6月底資產規模達1.2兆元，穩居市場第一。