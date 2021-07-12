國內三級警戒延長，疫情看不到盡頭，民眾收入受到影響，勞動部提供「全時受僱勞工生活補貼」，於今天早上10點開放申請，第一階段開放資格為月投保薪資在3萬4800元以下，5月薪水較4月減少逾2成，就可以領到1萬元的生活補貼，申請成功3天內直接入帳，《中時新聞網》整理申請方式、證明文件等相關問題懶人包，助民眾順利領取補貼。

●全時受僱勞工申請生活補貼的對象及資格條件？

適用對象為110年4月30日已參加就業保險，月投保薪資在24000元(含)以上至34800元(含)以下，且同時符合

1.受僱於同一事業單位（公司）的110年5月份或6月份薪資，相較4月份薪資減少達20%以上。

2.薪資減少達20%以上當月份的末日（5月為5月31日，6月為6月30日），應於同一事業單位（公司）加保。

並且未領取其他性質相同的補助、補貼或津貼者，得申請補貼。

●全時受僱勞工生活補貼發放金額為多少？

符合資格者，發給一次性補貼，金額為新臺幣1萬元。

●全時受僱勞工生活補貼的申請及發放方式為何？

1.符合資格的民眾，可於110年8月31日前，備妥「身分證字號/居留證號」、「薪資減少證明影本」及「本人之金融機構帳號」，至勞動部網站線上申請。

(1)第一階段：自110年7月12日10點起，開放「5月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

(2)第二階段：自110年7月23日10點起，開放「6月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

2.發放方式：提出申請待審查通過後，直接撥款至勞工本人金融機構帳戶。

3.符合資格者，如無國內金融機構帳戶，可採書面申請方式，民眾填妥紙本申請書，郵寄至居住地之勞動部勞動力發展署分署，郵寄支票或匯票給民眾。

全時勞工1萬元生活補貼今起申請 5月收入減少20％即符合資格。（中時新聞網）

●何謂「薪資減少證明文件」？可以用薪資單嗎？要公司蓋章嗎？存摺內頁影本可以嗎？

薪資減少證明文件必須足以佐證薪資給付的情形，例如提供薪資單（明細），有載明勞工身分（姓名或身分證字號）、事業單位（公司）名稱，及薪資月份、給付金額等項目。

或是銀行薪資轉帳紀錄（含存摺封面及內頁影本），就不必經過雇主蓋章；如果無法提供薪資單或銀行薪資轉帳紀錄，而是由雇主另行開立的薪資減少證明，載明勞工身分（姓名及身分證字號）、事業單位（公司）名稱，及薪資月份、給付金額等項目，就必須蓋公司章以供確認。

●透過網路線上申請生活補貼，何時會入帳？

只要申請後經審查符合資格者，預計於審核完成3日後即可上網查詢入帳資訊。

●一定要領月薪才能申請生活補貼嗎？如果是按件計酬、按時計酬者可以申請嗎？

勞工只要符合本補貼的資格條件，其計薪方式為何，並無限制。

●何謂薪資減少達20%以上？

以申請5月份薪資減少為例，5月份「應領薪資」較4月份「應領薪資」減少20%以上，或者5月份「實領薪資」較4月份「實領薪資」減少20%以上都是。例如勞工5月份應領薪資25000元，4月份應領薪資33000元，即符合薪資減少達20%以上。（應領對應領，實領對實領）

●勞工110年5月或6月薪資相較4月薪資，都有符合減少達20%以上，可以領2份生活補貼嗎？

不可以。本補貼計畫有規定同一受僱勞工發給一次生活補貼。

●年滿65歲以上勞工，可以申請生活補貼嗎？

不可以。就業保險適用於15歲以上65歲未滿的受僱勞工，65歲以上的勞工，不能再參加就業保險，不符合請領資格條件。因為65歲以上的勞工通常已領取或已可領取社會保險老年給付，業有基本生活保障。