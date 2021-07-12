花蓮1名女子小芳（化名）去年11月獨自在家中睡著，深夜遭1名男子破窗闖入，男子摀住她的口鼻說「我只要錢和做那個」，小芳擔心生命安危，只能答應發生性關係，但過程中不斷遭對方粗暴對待，她最後想到拿沙拉油塗抹下體，讓男子能快速了事離開；她事後趕緊報警，法院判男子13年徒刑，二審駁回，仍可上訴。

判決書指出，小芳在去年11月某日在租屋處獨自睡著後，深夜突然聽到聲響，發現1名陌生男子正鬼祟進她房間；男子發現她驚醒後先怒喝「不要開燈」，接著衝上前用手摀住小芳的口鼻，他說「我只有兩個要求，一個是錢，一個是做『那種事』，你只要給我這兩樣，我就走」。

小芳先是說自己手邊沒有錢，但為了逃脫，只能強忍屈辱，任男子上下其手、親吻，但對方最後暴力地欲「硬上」，讓她痛苦不堪，於是她提出到廚房拿沙拉油抹下體，有助於潤滑，遂讓對方性侵得逞；男子離開時還偷走小芳的皮包，將存摺、信用卡拿走，小芳事後才趕緊報警。

小芳在法庭上表示，她當下被男子強壓住身體，因為擔心身體抗拒會導致更嚴重的傷，才會想出用沙拉油塗在下體，希望對方能草草了事；法官理解她為求保命而想出此策，一審依強盜強制性交判男子13年徒刑，經上訴後，二審法官認為男子在半年內犯下22次竊盜案，出獄一周就犯下此案，駁回上訴。全案仍可上訴。