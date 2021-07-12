網家(8044)6月營收42.87億元，年成長19.52％，為歷年同期最高，累計上半年營收為232.23億元，年成長10.73％，亦為歷年同期最高。雖然營收雙創歷年同期高，但網家出貨延遲問題導致訂單流失，成長表現較其他電商疲弱，而PChome 24h購物已於7月9日起恢復部分商品保證24h到貨服務，能否挽回消費者信心，還需要驗證。

除了部分5月訂單延遲到6月認列外，PChome 24h購物在疫情第三級警戒延長的狀態下民眾仍有強勁網路採購需求，上班族對於長期居家工作環境品質提升意識逐漸成長，因而願意花費預算構築更有效率且舒適的工作環境。PChome 24h購物觀察發現，無論是商用筆電、電腦周邊、攝影機、耳機、辦公椅等銷量較去年同期呈倍數成長。

居家上班造就辦公設備升級採購需求，也延伸出在家自煮風潮，站上進口食材銷量較去年同期成長3倍、冰箱與鍋具銷量則成長2倍。另外，原本在家遠端上課的學生已銜接暑假來臨，因此提前拉抬電競電腦及周邊產品整體銷量較去年同期增長3倍。

網家指出，在營運不中斷為前提下，朝「同仁平安、供貨無虞、安全送達」三大方針，滾動調整相關防疫措施。目前旗下自有運輸物流公司「網家速配」物流同仁已陸續依通知施打疫苗，PChome 24h購物已於7月9日起恢復部分商品保證24h到貨服務。