在義大利威尼斯舉辦的G20財長會議上周六（10日）發布聯合公報，警告新冠變種病毒和開發中國家難以取得疫苗將不利於全球經濟復甦，但與會的全球前20大經濟體並未就如何解決這個困境提出具體解決方案，這或許意味著全球成功抗疫恐怕仍是路遠迢迢。

這是自新冠疫情爆發以來，G20國家財經首長第一次的面對面會議。

G20成員國包括美國、日本、英國、法國、德國和印度等主要經濟體，占全球人口約60%、貢獻逾80%的全球國內生產毛額(GDP)和75%的全球貿易額。

這份聯合公報指出，自4月的G20會議以來，受惠於疫苗推展和經濟支持方案，全球經濟前景已有所改善，但在面對快速擴散的Delta等變種病毒時仍然脆弱。此外，國家之間的巨大差異造成全球復甦的不同步，且全球經濟仍然面臨下行風險，尤其是來自於新冠變種病毒的傳播，以及疫苗接種速度的差異。

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，G20成員國的經濟前景相當樂觀，唯一的威脅就是變種病毒和新一波疫情，「我們必須改善全球疫苗接種不均的問題」。

G20雖承諾將動用所有政策工具對抗這場疫病，但事實上並未提出任何具體辦法，主辦國義大利更表示，各國同意避免對人民的移動和生活方式實施任何新的限制。

最早在印度出現的Delta新冠變種病毒傳染性更強，早在6月中旬，世衛組織即警告Delta已經成為全球主流的病毒株。根據美國疾病管制預防中心（CDC）的數據，在截至7月3日的兩周內，美國新增確診的病例中有51.7%是感染Delta變種病毒，這表示Delta也已經攻陷美國。

Delta變種病毒在全球肆虐，上周三全球染疫死亡已經突破400萬人。根據約翰霍普金斯大學追蹤的數據，截至11日上午全球累計確診數已經超過1億8600萬人。

儘管東奧開幕進入倒數階段，但由於近來東京確診數飆升，日本政府不得不對東京都發布第四度的緊急事態宣言。

截至周日，南韓單日確診人數已連續3天超過1300例，為這場疫情爆發以來首見。該國政府已經宣布，自周一（12日）起，首都首爾市，以及鄰近的京畿道和仁川市的防疫限制將調升至最高的第4級，這項措施為期兩周。

泰國周六染疫死亡人數達到91人，創下疫情爆發以來新高，該國府宣布大曼谷地區自周六起封城14天。印尼疫情大爆發，上周單日染疫死亡人數飆破千人。

同為亞洲重災區的馬來西亞已經宣布無限期延長全面封鎖措施，直到單日確診降至4000人以下，此舉恐將重創全球半導體封測供應鏈。馬來西亞的封測產能占全球約13%。(2-1)