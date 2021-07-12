世衛組織首席科學家Soumya Swaminathan博士上周五表示，隨著Delta變種病毒傳播，世界大部分地區的染疫人數一直在增加，證明這場大流行病沒有減弱。她表示：「在過去24小時內，全球新增近50萬個新病例，約9,300人病歿，現在這不是一個正在放緩的大流行病」。她並表示，世衛組織的六大區域中，有五個地區呈報的確診數增加，而非洲的染疫死亡率飆升了30%～40%。

經濟活動不能無限期停擺，國家也不能永遠封鎖，眼下似乎只有疫苖是終結這場夢靨的唯一辦法，然而這個世界貧富之間的疫苗接種存在巨大的差異，一些最富裕的國家已經讓超過三分之二的人民至少接種過一劑疫苗，但許多非洲國家的接種率遠低於5%，使這場抗疫之路的終點仍然遙不可及。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱這樣的差異是一種「道德暴行」，並感嘆Delta變種病毒已經贏得上風，部分疫苖短缺的國家恐將出現死亡潮。今年初，他也曾就富國掌控疫苖資源的現象，痛批全世界正處於「災難性的道德淪喪」。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）上周提出警告表示，Delta變種病毒的傳播和部分地區的疫苗接種率低，將威脅全球經濟復甦。世貿組織第一位女性和第一位非裔總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在G20財長會議上力促與會國家加大對疫苗捐贈、分發和製造的支持，齊心協力對抗這場全球健康危機。她呼籲務必解決已開發國家和開發中國家之間疫苗取得不平等的問題。

G20財長聯合公報雖強調願支持全球「公平共享」疫苗，但並未提出具體辦法，最終也只是確認了由國際貨幣基金(IMF)、世界銀行、世界衛生組織和世界貿易組織提出的建議，為取得疫苖提供500億美元的融資計畫。

非營利公衛組織ONE Campaign譴責G20的「毫無作為」，痛批這對所有人將造成雙輸的局面，疫苖分配不均不僅使窮國人民失去生命，還會增加新變種病毒的風險，而最終這些變種病毒也將反噬富國。

IMF曾做出預測，如果各國在疫苖分發和接種上合作，全球經濟可望加速復甦，到2025年全球所得估將增加9兆美元。這也意味著，如果全球未能合力抗疫，那麼這9兆美元終將只是鏡花水月。

義大利表示，G20將在10月的羅馬峰會前，再度討論為窮國提供疫苗資金的問題，但未提供更多相關細節。

美國總統拜登於6月中旬宣布將捐出5億支新冠疫苖，隨後英國首相強生宣布G7國家將捐出10億支疫苖，協助全球對抗這場大流行病。但部分組織批評這個富國疫苖捐助計畫僅是滄海一粟。全球人口逼近80億，而大多數人需要接種兩劑。目前全球有將近40億人仰賴COVAX機制取得疫苖，然而僧多粥少使疫苖取得困境難以解決。

值得關注的是，G20高層級獨立專家小組提交一份報告，建議世界各國政府提高集體的融資規模，為下一次的全球健康危機做好準備。

專家小組表示，未來5年至少需要750億美元資金，才能防止全世界重蹈COVID-19的覆轍，專家們警告：「這個世界遠未具備預防或阻止下一次爆發大流行病的能力，下一次的大流行病很有可能在10年內發生，可能由一種新型流感病毒株、另一種冠狀病毒，或其他危險的病原體所引爆，這對人類健康和全球經濟造成的影響可能比COVID-19更深遠」。

世貿組織總幹事伊衛拉表示：「我們必須從這場大流行病汲取教訓，以便為下一次的大流行病做好準備」。

不過，各國雖然對解決變種病毒和疫苖取得問題顯得束手無策，但在其他方面還是做出了重大決議，包括就全球企業稅率的制定達成共識，結束了這場長達8年的爭論，並將為10月羅馬召開的G20領袖峰會敲定15%的全球最低公司稅率鋪平道路。這項新的稅制可望阻止跨國企業將獲利轉移到避稅天堂，因為這場全球大流行病而吃緊的國家財政也可望進帳數千億美元。美國財政部長葉倫（Janet Yellen ）表示，將鼓勵所有反對這項新稅制的國家在10月前簽署。(2-2)