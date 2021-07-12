經營85度C的美食-KY(2723)克服亞洲市場疫情升溫危機，在兩岸營運持穩、美國強勁復甦下，2021年6月合併營收連5月維持年成長，帶動第二季合併營收「雙升」回溫。隨著台灣疫情見趨緩跡象，法人預期美食下半年可望擴大市占率，強化營收回升動能。

美食公布6月自結合併營收15.95億元，雖月減4.03％、降至近4月低點，仍年增5.26％，連5月繳出年成長表現。帶動第二季合併營收48.76億元，季增0.07％、年增達10.28％。累計上半年合併營收97.51億元、年增6.84％。

美食表示，亞洲市場疫情升溫，中國大陸6月服務業採購經理人指數（PMI）降至14月低點，限制餐飲業復甦動能。不過，中國大陸85度C門市6月同店營收仍逆勢繳出正成長，優於多數大型連鎖品牌，營運基本面穩健。

而台灣市場雖面臨三級警戒挑戰，使餐飲服務業來客數大減，但台灣85度C產品結構不少來自蛋糕及麵包，影響相對有限，開放式門市空間及外帶為主的消費型態，亦有助降低營運衝擊，整體買氣相對抗跌。

至於美國市場儘管面臨加州、德州熱浪來襲，西雅圖、波特蘭等地創下逾40度破紀錄高溫，降低消費者購買烘焙商品頻率，但85度C趁勢推出的夏季蔬果飲品大獲好評，適度彌補烘焙淡季業績，使美國市場6月營收仍較去年同期大幅成長。

展望後市，法人指出，中國大陸85度新品動能夏季由冷飲接棒，延續去年秋季啟動的蛋糕產品線升級策略，已帶動6月門市來客數較5月逆勢提升，配合6月線上會員及行動點餐APP升級優化，持續看好下半年營收及展店動能。

而台灣85度C則持續優化消費者體驗，致力提升咖啡市占率，6月正式推出全台跨店寄杯服務，法人認為，85度C憑藉明確市場定位，可望後發先至、搶下更多市占率。不過，營運復甦的關鍵指標，仍在於何時解除三級警戒及疫苗普遍施打時程。

至於強勁復甦的美國市場，85度C除了受惠解封商機，趁勢研發的麵包及咖啡新品可望領先其他同業，在疫後取得更多市占率，貢獻未來營運成長動能。整體而言，法人認為餐飲業應已度過最嚴峻挑戰，美食下半年將發揮連鎖優勢，在疫後搶攻市場，強化營收動能。