遊戲廠商公布6月營收，其中，宇峻(3546)受惠新手遊《sin七大罪魔王崇拜》登日，單月營收1.84億元，創歷史新高；智冠(5478)則有廣告行銷、遊戲通路及IP授權挹注，6月營收7.11億元，為淨額法以來單月營收次高；鈊象(3293)延續強勁表現，6月營收9.6億元，年增40.98％；真好玩(8491)、橘子(6180)新作登場，亦有不錯表現，真好玩《異能學園：Soulworker》上市，6月營收1.29億元，年增82.43％，橘子6月營收9.2億元，年增16％，主要《新楓之谷》大改版及手遊新作《彈射世界》完整貢獻營收。

宇峻《sin七大罪魔王崇拜》前進日本，6月登上日本App Store、Play Store下載第一，在卡牌類遊戲排名約為17，總排行榜200名以內，預估月營收貢獻0.5億元。累計今年上半年營收8.31億元，年增1.7％，為歷年同期新高。

下半年宇峻與弘煜科(6482)推出新手遊《永恆星語：燐光起源》預計8月上線，自製的《三國群英傳M》將從東南亞轉往日本市場發行，預計9月在日本推出；《曉之軌跡M》陸續在新加坡、馬來西亞、韓國等地區上市，推升下半年營收動能。

鈊象主要還是6大行動遊戲平台、美國授權業務表現維持高檔，6月網路遊戲及商用遊戲機營收占比為91％及9％，稅前淨利5.17億元，每股稅前盈餘7.3元；累計今年上半年營收達56億元，年增45.36％，稅前淨利28.1億元，每股稅前盈餘接近40元。

智冠子公司遊戲新幹線與弘煜科聯合發行的《風色幻想SP手機版》將在7月13日推出，備受討論期待；遊戲新幹線今年開啟東南亞服務，跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》已於6月下旬上線。網龍(3083)自製手遊《吞食天地M》6月24日在大陸率先開放官方APK版本讓玩家先行體驗，iOS版本也將陸續登場。

智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》上周已開放台港澳事前登錄活動，並同步推出《天地劫》連載漫畫。《天地劫》今年3月在大陸上市深獲玩家青睞，更吸引許多年輕玩家加入體驗，擴大延伸IP影響力。

藍新集團持續推動金流、物流全方位整合服務，受到疫情影響實體商店營運模式轉變，加速數位轉型與服務連結，帶動線上金流及物流配送服務需求增加，後續也將開放大宗寄倉的物流服務，讓商店僅需管理訂單與出貨，大幅提升營運效率。

橘子上半年營收55.2億元，主要《天堂M》長期核心玩家存留率高，《新楓之谷》營運持續表現強勁，創下該產品上半年營收歷史新高，新遊戲《彈射世界》正式上市，逐步加溫集團營運成長動能。

《新楓之谷》及《天堂M》雖於下旬才推出改版活動，依然表現不俗，效益將延續至暑假；《彈射世界》5月底上市後，連續周六日獲雙平台下載排行第一名。橘子支付因稅季與疫情期間購物型態改變，交易筆數較去年同期成長246％。

真好玩《異能學園：Soulworker》擁有暢銷IP的加持、日系動漫畫風，又為玩家喜愛的MMORPG，遊戲預約活動就已吸引超過60萬人參與；於雙平台正式上線後即受到玩家熱烈支持，首周即搶下雙平台免費遊戲排行榜冠軍寶座。

董事長周玄昆表示，《異能學園：Soulworker》為今年度重點遊戲，將採以滾動式積極優化遊戲，推出更多全新遊戲內容改版，持續貢獻營收。此外，已全面進行《異能學園：Soulworker》英文化作業，搶占全球市場。