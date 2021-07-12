雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受全台疫情三級警戒衝擊，2021年6月及第二季營收創歷年新低。展望後市，公司將以6大原則持續審慎防疫應對，預期在日月潭雲品住房業務恢復、多角化業務布局擴大餐飲市占率下，有助帶動整體營運復甦、恢復成長動能。

雲品公布6月自結合併營收0.28億元，月減達56.1％、年減達73.98％，創下歷史新低，使第二季合併營收2.22億元，季減達56.17％、年減8.26％，亦創歷史新低。累計上半年合併營收7.3億元、年減1.52％，亦為同期次低。

雲品表示，5月19日全台疫情警戒升至三級，對國內觀光業造成嚴重衝擊，6月全國消費緊縮。雲品旗下台北君品、日月潭雲品酒店客房業務，配合防疫政策啟動自主休館，餐飲業務僅開放君品外帶外送，致使6月營收大幅下滑，與第二季營收同步創低。

不過，雲品在此防疫期間，全力加強集團各飯店客房、餐廳、公設等區域清潔防疫，並積極取得國際認證。同時，透過「雲朗選物」購物平台將君品鎮店菜色轉為外賣料理，並攜手米其林及人氣名店推出頂級外賣料理，藉此拓展營運動能來源。

宴會業務方面，雲品將宴會規畫結合外賣美食，首次引進推出線上婚宴服務，在疫情影響下開展全新商業模式。而7～8月的股東會召開旺季，雲品亦依照規範發展出防疫股東會相關措施，提供安心場地使上市櫃公司股東會能順利召開。

展望後市，全國三級警戒延長至7月26日，但指揮中心適度鬆綁餐飲業防疫規範，雲品表示，日月潭雲品將於13日開館恢復客房營運，並陸續推出每層樓僅提供一組貴賓的「防疫桃花源」等安心住房專案，搶攻微解封後的旅遊商機。

同時，雲品將持續遵守距離、隔板、非共用餐具、實聯制、量體溫、清消等6大原則審慎防疫，預期日月潭雲品客房恢復營運後，將有助帶動整體營運動能，並以線上購物、委託經營管理等多角化業務布局，以期擴大餐飲市占率，帶動整體營運復甦、恢復成長動能。