上海復星醫藥發出公告，子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥簽約，將提供共1000萬劑BNT疫苗給台灣。德國BNT首席執行長證實，這批疫苗符合台灣要求，在歐洲工廠生產，直接出貨給台灣。

根據外媒報導，BNT首席執行長Ugur Sahin表示，「我們很高興看到復星醫藥與BioNTech共同研發的疫苗，能為台灣疫情防控發揮積極作用。我們將與合作夥伴緊密合作，早日為台灣提供安全有效的疫苗，維護生命健康、幫助生活早日回到正軌；這批新冠疫苗，由歐洲工廠所生產。」

負責洽購的台積電、鴻海也紛紛發布重訊，台積電指出，捐贈金額不超過美金1.75億元，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署，「本捐贈因屬重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，將提本公司董事會追認」。

鴻海也與永齡基金會共同捐贈，金額同樣不超過美金1.75億元，其中鴻海負責其中的1.05億元、永齡約7000萬元，疫苗同樣捐給衛福部疾管署。