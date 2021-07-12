福原愛和江宏傑這對昔日恩愛夫妻，終於在8日正式離婚，5年婚畫下句點，外界都好奇兩人婚姻為何會落得如此下場，曾在日本留學9年的網紅「謝科比的大雑把討論區」就透露，當時福原愛在召開結婚記者會的表現，似乎早已預告他們婚姻路的艱辛。

謝科比表示曾和太太聊過福原愛結婚，當時太太認為江宏傑太帥，比較會有問題，不過謝科比卻謝科比卻直覺「福原愛比較會有問題」，讓他的太太超驚訝。原因是當時在記者會上宣布婚訊時，從開場就顯得格外謹慎，並以一種「接近道歉的語氣」報告婚事，「在整場記者會上她的表情都相當嚴肅，像是做了壞事懇求大家原諒的樣子。

因為當時有傳言日本桌協有意讓福原愛再打2020年奧運，日本桌協更傳出反對他們結婚的聲音，「整場記者會可以看到福原愛很細膩的安排，要為自己『自私』的決定給日本民眾一個交代」，但他認為江宏傑是不會明白的，「因為在我們的觀念裡，結婚是自己的事，要繼續打球還是退休，也是自己的事，為什麼需要考量別人的眼光？沒有在日本集體意識下，長時間生活過的人恐怕很難明白。」

至於他為什麼會覺得福原愛比較有問題，他拿兩人的成長環境比較，「一個沒有拿過真正大賽錦標、仍然快快樂樂打球的人，跟一個3歲起就活在鎂光燈下、家裡有虎媽、外面有狗仔、從來沒有享受過自由生活和戀愛的人，哪一個心智比較穩定？答案是相當明顯的。」

而他直言「福原愛這次會很慘」，日本人對女星發生不倫的容忍度本來就很低，加上她甚至把小孩、媽媽丟在台灣，跑去日本不倫，把自己爸媽交給公婆家照顧，是他在當地多年都沒遇過的情況。至於福原愛未來動向，他則認為：「為人子女、為人妻、為人母都失職，要東山再起，很難！」