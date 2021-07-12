基隆市長林右昌日前抨擊台北市匡列標準令人匪夷所思，遭北市府發言人陳智菡回應，疫調不是將所有人匡起來就沒事，必須是親密接觸者，才是法定匡列對象，不要用口水防疫。對此，前藍委孫大千反問林右昌，為什麼總是要分台北基隆，三不五時的對台北市指手劃腳，難道是想選台北市長想瘋了嗎？

基隆1名在台北上班的確診者（案15295），因疫調、匡列時程有落差引發爭論，林右昌昨（11日）再度提及，台北市匡列的標準令人匪夷所思，北市府做的並非精準疫調，應該稱為「微微疫調」，若繼續如此，全台灣可能會一直微解封。

對此，孫大千今（12日）在臉書發文表示，不是一直高喊同島一命，全民團結嗎？林右昌為什麼總是要分台北基隆，三不五時的對台北市指手劃腳，難道是想選台北市長想瘋了嗎？

孫大千痛批，如果不是因為綠委范雲推動3+11的「微隔離」；加上桃園市長鄭文燦對於諾富特飯店混居問題的「微稽查」；再加上衛福部長陳時中在沒有召開專家會議的情況下就做出的「微決策」，台灣人民又怎麼會被迫去面對如此嚴峻的第一波本土疫情呢？

孫大千並指出，如果不是因為指揮中心對於疫苗的「微採購」；加上對於找出確診個案的「微篩檢」；再加上對於提升醫療量能的「微準備」，台灣又怎麼會在這一波疫情來襲時造成全球排名第八名的死亡率呢？

對於林右昌口口聲聲的強調精準疫調，孫大千反批，要不要用同樣的標準來檢驗一下桃園市在7月5日到7月7日中所冒出的18個確診黑數呢？