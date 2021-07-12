台積電、永齡基金會各買500萬劑輝瑞／BNT疫苗歷經多時，終於在昨日晚間與上海復星醫藥完成多方合作簽訂，鴻海集團創辦人郭台銘也證實，但還要持續努力催促到貨時間及數量，盼望能協助台灣面對疫情時能得到喘息。

上海復星昨（11）日晚間發出公告指出，已與台積電、永齡基金會簽訂購買各500萬劑輝瑞／BNT疫苗合約，郭台銘今（12）日凌晨也在臉書發文證實，「很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署，但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量」。而此次協購疫苗有5大重點，包括標籤重製、進口價30美元、抵台時間、冷鏈物流及風險。

●標籤重製

上海復星代理的輝瑞／BNT疫苗，瓶身都會印有「復必泰」標籤，由德國原廠出口至台灣的輝瑞／BNT將重製標籤，因此製作新的標籤費用也會算在此次採購費用裡。

●進口價30美元

傳由德國進口的輝瑞／BNT，每劑價格約落在30美元，再加上冷鏈等承諾支付費用，台積電、鴻海最後可能以32至35美元購入，與去年東洋製藥和BNT談的價錢相當。

●抵台時間

據了解，雙方簽約後，合約仍須送至BNT德國總公司，再與台灣政府做最後確認，且疫苗是逐批生產，需6至8周靜置、抽樣，預計最快9至10月可望抵台。

●冷鏈物流

台積電、永齡合購1000萬劑輝瑞／BNT疫苗，將由台灣唯一擁有-70˚C以下冷鏈倉儲設備的裕利醫藥負責，一次可冰存300萬劑疫苗，且美國FDA及歐盟EMA也放寬疫苗保存標準，允許輝瑞／BNT疫苗於2˚C至8˚C保存，時間從5天延長至1個月，讓疫苗近來台灣後，能大幅降低物流及保存難度。

●風險及空運

據上海復星昨日的公告表示，此次疫苗雖簽訂由德國直送，其訂單業績仍屬於上海復星，因此當中還是存在許多不確定因素。另外，此次是由德國原廠協力廠DHL協助運輸，因此不需經由特殊冷鏈設備飛機運送。