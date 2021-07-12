台積電、鴻海今(12日)發出重訊證實已完成疫苗採購簽約，共將捐贈1千萬劑BNT疫苗給衛福部，激勵台股今(12日)開盤跳高上漲181點，以17843.30點開出，指數開高走高，來到17947點，漲逾280點，台積電開盤漲11元，開在595元，貨櫃三雄也開高，而與疫苗有關的高端疫苗、聯亞藥則開低。

上周五(9日)美股一掃前一個交易日下挫的陰霾，道瓊、標普500以及那斯達克指均創歷史新高，道瓊工業指數收盤上漲448.23點，或1.30%，以34870.16點作收，標普500指數上漲48.73點，或1.13%，收在4369.55點，那斯達克指數上漲142.13點，或0.98%，收在14701.92點，費城半導體指數上漲55.58點，或1.72%，以3278.39點作收。台積電ADR與聯電ADR也收漲，漲幅分別為2.28%與2.25%。

台股9日開低走低，傳產、電子、金融類股全面下挫，盤中一度重挫逾250點，終場加權指數收在17661.48點，下跌204.61點，成交值5428億元，三大法人同步賣超，其中，外資及陸資賣超金額最多，達417.81億元，自營商賣超47.12億元，投信賣超6.35億元，合計共賣超471.28億元。