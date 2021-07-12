疫情三級警戒持續未解封，不少好色之徒也快瘋了。色情業者為了滿足男客需求，仍暗地網羅流竄的外籍賣淫女子滿足男客需求。台中市第六分局發現色情業者租下日租套房當成砲房，並在網路上刊登廣告攬客，經派員埋伏多日後，趁男客上門後，當場破門，逮捕正在進行性交易的3名泰籍賣淫女及色情業者。

色情業者利用日租套房化身一樓一鳳，警趁3泰國妹「連結中」破門當場逮人。(戴志揚翻攝)

新冠疫情三級警戒第4度延長至7月26日，雖然中央流行疫情指揮中心適度鬆綁警戒政策，但是此刻尚未解除警戒，臺中市政府警察局第六分局持續執行防疫勤務，並積極查緝不法；發現有應召站業者私下營運，為避免人與人接觸感染，造成防疫破口，員警於7月8日17時30分許，持臺中地方法院核發之搜索票，查獲楊姓色情業者及3名泰國籍賣淫女子，依相關法規移送嚴辦。

色情業者利用日租套房化身一樓一鳳，警趁3泰國妹「連結中」破門當場逮人。(戴志揚翻攝)

西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客上門消費，經員警多日探訪蒐證，持臺中地方法院所核發之搜索票，兵分多路至西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者(70年次)意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料後，將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送臺中地檢署偵辦；3名泰國籍性工作者，依違反社會秩序維護法函請裁處，並移送移民署臺中專勤隊收容。

警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。