小編今天（12日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是航運運價、股價雙漲全球矚目，從國內大股東賣股到美國拜登政府要管，任何風吹草動都引起蝴蝶效應，造成海市、股市動盪，不過逾40年經歷的航運業大老則認為，真正的問題只有一個「就是航運股太熱了！」、「航運漲多才是最大利空！」

【1】大老：航運太熱 懷璧其罪

航運界大老強調，不論運價、股價都由市場供需決定，真正的消息其實只有一個就是「航運漲多才是利空」，股市漲跌起伏正常，漲多了總會有人下車獲利了結，但只要基本面好，還是會有人接著上車。

【2】金控雙雄 上半年賺爆

史上最大多頭行情，兩大金控賺爆。國泰金控11日公告6月稅後獲利129.5億元，拿下6月單月獲利王，並創同期獲利新高，累計上半年稅前1041.4億元，稅後獲利則有914.6億元，較去年同期大幅成長近180％，亦創同期及金控全年獲利新高，也是上半年金控獲利金額冠軍，每股稅後獲利（EPS）6.65元。

【3】航運 成全球新角力場

疫情緩解各國拚經濟，基於全球貿易逾八成透過海運貨載，近期中、美、歐主要港口卻出現塞港、航商跳港事件頻仍，但運價依然驚驚漲，港口滯期費跟著翻倍增，讓出口商壓力爆表，要求政府緊急救援，也使得搶船、搶櫃、搶艙亂象頻傳。

【4】除息點火 台股戰萬八

台股上周創高18008點後拉回，周K線中止七連紅，然時序步入下半年產業旺季，搭配重量級股東會包括國泰金、富邦金，台積電、鴻海，長榮、萬海等陸續登場，不但釋出下半年營運展望動向外，其除息日的拍板將推升台股一年一度的除息行情，可望帶動大盤指數上看18200點。

【5】壽險六月 面子、裡子雙贏

有面子，又有裡子。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及台灣人壽都已公布6月獲利，四家合計稅後賺265.37億元，且都是「最佳6月」獲利表現，南山人壽及中國人壽預計12日公告獲利，六大壽險6月應可聯手賺破300億元，且受惠金融資產增值，六大壽險除獲利創新高、淨值也同步創高。