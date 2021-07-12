國民強打索托將在全壘打大賽首輪對上大谷。（美聯社）

大聯盟12日打完本季明星賽前最後一場比賽，天使7-1擊敗水手，在3連戰躲過橫掃。天使開路先鋒佛萊徹(David Fletcher)表現英勇，5打數4安打、4打點，打擊率上升到0.309。第二棒大谷翔平也繳出兩支安打，仍以33轟獨坐全壘打王，更令人矚目的是大谷隔日（台北時間13日上午8時）就要上陣參加全壘打大賽。

藍鳥隊小葛瑞洛(VladimirGuerrero Jr.)目前以28轟暫居美聯第2，教士隊小塔提斯(FernandoTatis Jr.)也是28轟位居國聯之冠，他們的進度其實很快了，只是沒想到大谷可以打出歷史紀錄等級的明星賽前33轟。

全壘打大賽的參賽者之中，大谷翔平是最被看好的，英國威廉希爾開出的賠率為1賠3。其次是遊騎兵賈羅(Joey Gallo)的1賠4.5，大都會阿隆索(Pete Alonso)的1賠5，運動家歐森(Matt Olson)的1賠6，皇家裴瑞茲(Salvador Perez)與國民索托(Juan Soto)的1賠8，洛磯史多瑞(Trevor Story)的1賠9，金鶯曼西尼(Trey Mancini)的1賠12。

種子排名是由例行賽全壘打數量決定，因此頭號種子大谷將在首輪對上第8種子索托，過關之後會碰到第4與第5種子的勝者（裴瑞茲或阿隆索），阿隆索是衛冕者，他球棒上塗著標語「300」象徵著斯巴達300壯士，「我的打球心態就是以寡擊眾、排除萬難。」

大谷翔平本季飛行距離最遠的一轟是470呎，也是所有參賽者最遠的，其次是賈羅的466呎。場地在科羅拉多（丹佛）洛磯的庫爾斯球場(Coors Field)，當地曾經因為氣候乾燥，球的飛行距離加長而被視為打者天堂，前一次在此舉辦的全壘打大賽冠軍是1998年的小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)。