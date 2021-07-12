台南1名人妻小芳（化名）因為軍人丈夫長期在外島服役，內心寂寞之下不斷外遇， 2019年8月與同事小王交往，一度造成懷孕，當時還要求小王冒充元配陪她墮胎，丈夫事後發現憤怒提告；沒想到該小王全盤否認，並反咬小芳與多名男子交往，孩子並非他的，但此詞法院不採信，判他須賠償元配20萬元，可上訴。

判決書指出，小芳因擔任職業軍人的丈夫長年在外島服役，在2015年認識公司同事小王，在2019年發生婚外情，雖然戀情僅維持4個月，但已發生關係數次，甚至曾一度不慎懷孕，她還在小王陪同之下進行人工流產，小王當時還冒充元配身分簽字、按捺指印，小芳的丈夫發現手機訊息氣得提告。

小芳在法庭上坦承婚外情；但出軌對象小王卻否認，還反咬小芳曾有過多段婚外情，他只是幫忙小芳向另1名外遇男子索賠，手中握有2人對話錄音，並強調小芳當時意外懷孕是該外遇男子的，不是他造成的；不過法院參酌小芳寫給丈夫的自白書，內容提到她與小王同遊台北後互有好感、開始交往，也發生性行為。

法官再參酌小芳與小王的對話紀錄，內容有「我們這麼激烈喔，都腫起來了」，確認2人的確超出一般友誼關係，且小芳在2019年9月底到10月初懷孕，但她與另名外遇男子在同年6月已分手，當時她與小芳交往滿月，因此能認定懷孕是小王造成的，但小王須賠償元配男子20萬元，可上訴。