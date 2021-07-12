警方為維護轄內交通安全全體總動員，協請活力志工團共同拍攝防制交通事故宣導影片，透過網路加強交安宣導，提醒用路者放慢車速。（警方提供）

疫情將上暑假期間，青少年是否憋不住？第四分局鑒於疫情三級警戒期間車流雖少，但車速卻有增快趨勢，警方為維護轄內交通安全全體總動員，協請活力志工團共同拍攝防制交通事故宣導影片，透過網路加強交安宣導，並針對轄內肇事熱點，規劃2期程加強機動測速照相取締勤務，提醒用路者放慢車速，教育駕駛養成遵守速限習慣，達到「車輛行駛莫超速，防禦駕駛無事故」的目的。

警方指出，第四分局維護治安及交通方面，秉持「防患於未然」的理念，為避免交通事故的發生，提高用路人行駛道路的安全，分局交通組針對轄內交通事故發生的原因、族群、車輛、時段及路段等類別作詳盡分析；期許透過大數據分析資料，結合交通宣導活動及於易肇事路口疏導及測速照相等方法，降低轄內交通事故發生及預防車禍發生的可能性。

警方強調，執行移動式測照勤務目的，並非以取締案件為首要目標，而是期望透過執法手段，教育駕駛人養成遵守速限的習慣，進而達到防制事故的目的。執勤時均要求同仁開啟警示燈，提高見警率，執行測速地點前方也會擺設警52測速取締標誌提醒民眾。守護用路人行車平安，確保人民生命、身體及財產安全。