設備廠旭東機械（4537）公布2021年6月營收為2.13億元，月增22.31％、年成長23.68％，累積上半年營收為11.73億元，年成長14.7％，主要營運動能來自自行車設備及面板設備。

展望2021年，由於因新冠疫情的反覆及各國刺激政策的延續，在面板需求持續強勁之下，中國面板廠陸續新增擴線及擴產計劃，將有利面板設備之需求。以面板需求角度而言，大尺寸化、高清化依然是面板顯示未來的發展的主流趨勢，具體到液晶面板，需求端的主要增長來源為TV等大尺寸面板出貨面積的增長，預期未來幾年仍將延續每年增長一吋，MiniLED背光技術商用化也帶動面板產業新的成長動能，根據研調單位預估，未來3年全球液晶面板需求面積將以6.5％的複合成長率增長。

供給面受到新冠疫情對產線建設進展的影響，預計新產線產能主要將於2021年下半年釋放。由於面板報價經過2018～2020年崩跌，相關廠商皆認知到盲目擴產不利產業發展，因而目前擴產力度仍屬於因應需求的有序擴產，除京東方近期傳出將新建10.5代面板廠外，其餘廠商以擴線為主，預計未來3～5年面板供需將長期處於供需平衡線上下，因而有利面板景氣延續。

旭東可提供整線TFT LCD實裝全自動生產線設備，雖然疫情因素使旭東去年業績受影響，然由於面板產業結構轉變及需求強勁，使面板設備之需求仍維持成長態勢，另疫情亦帶動自行車銷售火熱，相關廠商對設備投資意願大增亦有利於旭東自行車相關設備之銷售，因而2021年整體業績將樂觀看待。