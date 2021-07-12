三級警戒未除、餐廳仍無法內用，台北晶華酒店外帶外送服務平台「晶華美食到你家Take Regent Home」持續開發美味新品，並自今（12)日推出「雙人份36小時舒肥帶骨牛小排套餐」快閃優惠，20盎司肉質豐腴鮮嫩、吃得到骨邊肉香Q嚼勁的美國帶骨牛小排，搭配法式蜂蜜芥末沙拉、馬賽魚湯、松露薯泥以及爐烤時蔬組成套餐，今（7/12)日下午3點至7月14日下午3點以1499元自取優惠價開賣，7月13日至7月25日取餐。

台北晶華「雙人份36小時舒肥帶骨牛小排套餐」中，所使用的「舒肥」(真空烹調Sous vide)料理法是源自於法國的烹飪技法，廚師會把食材與調味料置於真空袋當中，再以低於沸點的溫度進行蒸煮、蒸烤、水煮或油泡，過程中食材因不與油水碰觸，質地不會被破壞，成品也符合現代人健康飲食的概念，加上這是一種低溫且長時間的烹煮程序，食材受熱會非常均勻，其成品的柔嫩度與入味的效果也都大大優於其他的烹調方法。

晶華廚藝團隊在2009年年底，使用帶骨牛小排進行舒肥料理的研發，推出以波特紅酒醬調味的舒肥牛小排受到消費者歡迎至今。主廚選用的帶骨牛小排是取自於牛隻胸腔左右兩側的部位，有著帶骨帶筋又豐腴的肉質，油滋滋的骨邊肉以及越嚼越香的口感更是它的特色。料理舒肥牛小排時，會先將牛小排以小火微煎至上色，接著放入真空袋中並加入醬汁一同放入真空機中進行真空，之後再放入自澳洲進口的恆溫料理機中以低於沸點(100度)的溫度水煮，期間，真空袋中的牛小排同時進行醃漬與燉煮，醬汁美味深入食材，真空袋從恆溫料理機中取出後即可盛盤，再淋上主廚自製的波特酒醬，並佐以時蔬與馬鈴薯等配菜，就成為一份美味獨具、完全不肥膩的「舒肥牛小排」。