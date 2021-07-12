台股今年初開盤迄7月9日共123個交易日，集中市場總成交值為52兆9046.60億元，市場日均值為4301.19億元，股票成交量週轉率為124.61％。群益證券看本周看好四大題材類股，包含：電動車概念股、星鏈概念股、被動元件股、航運貨櫃+散裝股等，本周台股指數區間為17400-18000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.進入傳統外銷旺季出口創次高，6月出口值366.5億美元，年增率35.1％，主要出口貨品均雙位數大幅成長。電子零組件出口145.1億美元創單月新高，年增率29.8％，其中以積體電路出口增加29.2億美元貢獻最多。財政部預估7月出口年增率仍可維持30％幅度，下半年持續擴張。

2.歐美經濟解封庫存需求激增，從第3季返校潮（全美第二大消費檔期），一直到感恩節黑色星期五，然後接上年終耶誕採購旺季，今年疫情解封商機龐大，海運需求暴增運價大漲。

3.新產品供應鏈拉貨電子股轉強，新款iPhone預估將於9月宣布，代工廠第3季度開始出貨，拉貨高峰直到第4季。蘋果將四款新機包括6.7吋iPhone 13Max、6.1吋iPhone 13Pro 以及 5.4 吋和 6.1 吋iPhone 13。