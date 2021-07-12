英國億萬富豪、維珍集團董事長布蘭森（ Richard Branson）周日搭乘自家公司維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船衝上50多英里高，達到太空與地球的交界處，並在飛行了約一個小時後平安降落在新墨西哥州，順利完成這艘太空船首次的全員試飛任務。

布蘭森搶先亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）一步，成為全球第一位上太空的億萬富翁，並為他在17年前開創的太空事業創下意義重大的里程碑。

除了老闆本人布蘭森之外，這次搭乘VSS Unity太空船升空的另外五名乘客包括維珍銀河首席太空人指導員Beth Moses，營運工程師班Colin Bennett，以及政府事務研究部門副總裁Sirisha Bandla。

布蘭森稱這次任務為太空旅遊新時代的先驅。這家他在2004年創立的公司準備於明年投入商業營運，維珍銀河此前曾表示，在2022年展開商業營運的數個月之前，將至少再進行兩次太空船試飛任務。

布蘭森曾表示，他的最終目標是將太空之旅的價格降至每個座位40,000美元左右。瑞銀估計到2030年，太空旅遊的市場潛力可望達到每年30億美元。

已經70歲的布蘭森在返回地面後表示：「我們在這裡是為了讓所有人都能更容易上太空，歡迎新太空時代的曙光到來」。

電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯也將於7月20日搭乘自家公司藍色起源的火箭上太空，他立即在Instagram上發文向布蘭森祝賀，寫道「恭喜飛行成功，等不及加入這個俱樂部了！」