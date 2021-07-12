受到本土新冠肺炎疫情衝擊，超商雙雄-統一超(2912)及全家(5903)6月合併營收同步下滑，其中統一超6月合併營收為203.21億元，月減7.97%，全家便利商店6月合併營收為63.11億元，月減11.78%；展望7月，隨著疫情趨緩，且進入便利商店傳統旺季，統一超及全家均預期，整體營運可望回穩向上。

台灣本土疫情自5月中大爆發，三級警戒衝擊超商6月營收，統一超6月合併營業收入203.21億元，月減7.97%，較去年同期減少6.27%，累計前6月合併營收為1286.46億元，年成長3.3%。

就各業務來看，統一超7-ELEVEN電商平台「i預購」陸續推出各式冷凍生鮮、蔬果箱，小家電、美容保健、居家防疫多元商品結構，獨家優惠與線上直播銷售模式，掌握低接觸購物商機，加上端午、中秋預購團購美食、節令商品，推升整體預購業績較去年同期成長超過40%。

再者，疫情期間帶動網購電商需求量大增，統一超交貨便、賣貨便提供常溫與冷凍貨物運送服務，積極回應消費者需求，受惠618網購節、疫情期間網購包裹需求，今年甫上線的冷凍交貨便、快收便服務快速成長，帶動類別業績成長超過40%。

此外，疫情期間掌握就近買、安心吃，7-ELEVEN積極擴大類超市商機，掌握居家料理風潮，已有超過3500間門市設有冷凍雙門冰箱，「嚴選素材鮮物」販售多達50款冷凍生鮮及肉品，「御料小館」系列及獨家引進日本7PREMIUM系列則涵蓋可即食配菜與主食，帶動冷凍品成長超過30%，同步也使得罐頭、調味品等食材成長近5成。因宅居休閒同時創造零食與啤酒需求，推升類別業績成長10%至20%。

截至110年6月底止，7-ELEVEN門市店數共6210家。

全家自結6月合併營收為63.11億元，月減11.78%，年減13.52%，累計前6月合併營收為413.42億元，年成長1.08%。

全家表示，由於5月中全國實施三級警戒延長到7月，6月營運皆籠罩在防疫政策的環境因素下，停課、居家辦公、熟食區停售、內用座位區關閉等，大幅影響來客人數；而必須暫停營業的店鋪截至六月底達89家，相較上月再增9家，多為學校、廠區、交通站點的封閉商圈型店鋪。

不過，雖然6月營收受疫情干擾，然疫情也帶動全民網購商機，EC包裹代收維持成長趨勢，「全家」自去年起陸續布局的自有開店平台如「好賣＋」，疫情後賣家人數增四成，以冷凍生鮮商品為主、提供冷凍店到店寄取服務的「好生凍生鮮集市」，訂單數更有3倍成長；近日與iKala聯手推出台灣版「Shoplus商店家」，則鎖定Facebook直播電商市場，可望成為EC成長的另一波動能。

截至110年6月30日止，全家便利商店總店舖數達3886家。

展望7月，統一超表示，公司虛實整合線上線下商機，持續架構被消費者依賴的服務平台，滿足消費者各式需求，加上政府宣布7月13日起微解封，整體營運可望持穩向上。

隨國內疫情趨緩，微解封與鬆綁政策啟動，全家7月來客數已逐漸回升，加上進入便利商店傳統旺季，全家表示，進入第3季高溫旺季，將陸續推出各式夏季型新品與促銷活動來挹注業績動能，整體營運將可望回穩向上。