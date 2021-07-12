最近一名「警專姐」在知名社群平台Dcard整理民進黨疫情以來爭議言行，卻遭刪文還被停權，引發外界關注。民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇昨(11日)晚間在臉書痛批，「請問是誰施壓？要求刪除？這就是民進黨開口閉口所提的民主？」

陳思宇在臉書貼文提到，有網友幫「警專姊」向Dcard詢問此事，站方回應是，「並非違反站規，但當事人提出申訴抗議，經審查團隊確認後下架」，還稱原PO可再次張貼，但當事人若二度抗議仍會刪除，「警專姐文章中的當事人包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良及台大兒童醫院感染科醫師李秉穎，請問是誰施壓？要求刪除？這就是民進黨開口閉口所提的民主？」

陳思宇指出，「民進黨政府執政以來，不斷作梗圖、操縱媒體大內宣；還出動側翼、網軍幫忙護航、整肅異己，大搞認知作戰。沒想到現在居然把魔爪也對向學生，開始對學生查水表」、「經過缺水缺電缺疫苗，民進黨同溫層的越來越小，演變成危機。事實上基本盤在縮小，縮小的過程中危機感更深，更怕人家批評，民主政治這剛好是反效果」。

另外，陳思宇說，蔡英文2019年4月的一篇貼文曾寫下，「收購臉書粉絲專頁、或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，引起社會的惶惶不安。沒有錯，台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。自由從來就不是理所當然，它可能遭受威脅，更有可能倒退。所以必要的時候，我們都必須勇敢挺身而出」。因此陳呼籲蔡總統，「請監守言論自由的立場，揪出民進黨的打手們，為民主自由奮戰到底」。