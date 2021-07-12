The Orlando Magic are hiring Dallas Mavericks assistant Jamahl Mosley as the new head coach sources tell @TheAthletic @Stadium. Mosley is traveling to Orlando today as sides finalize terms. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 11 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞12日搶先爆料，魔術已經確定找來獨行俠助理教練莫斯利擔任新任總教練，《ESPN》記者沃納洛斯基也爆料雙方簽下4年合約，不過本季早早進入擺爛期的魔術，無論誰來當總教練恐怕都將成「砲灰」！

現年42歲的莫斯利，球員生涯從未在NBA打過球，2005年先從金塊球員發展部門出發，隨後擔任金塊、騎士、獨行俠等隊助教教練，如今將在毫無NBA總教練經歷的情況下接下魔術總教練位置，相信下個球季對他與魔術的考驗不小。

不過魔術本季很早就進入擺爛期，特別是在今年交易截止日前夕，一口氣出清武切維奇(送到公牛)、阿隆戈登(送到金塊)、佛尼爾(送到塞爾提克)等先發主力，換回一堆二線球員與選秀權，根本擺明提前不想玩了，最後本季排在東區倒數第2。

唯一值得魔術慶幸的是，他們陣中擁有一堆具有潛力的年輕球員，加上下個球季可望迎回富爾茲、艾薩克兩名優質年輕先發傷癒復出，甚至還有3000萬美元的薪資空間，可望很快進入重建期，可是戰績恐怕很難提升，找來莫斯利只是權宜之計。