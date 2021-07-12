台師大化學系助理教授劉沂欣量子材料合成實驗室團隊團隊，提出以有機-無機半導體材料，透過溶劑熱法引入錳離子合成原子級的二維單層半導體，於室溫下材料可呈現出極低溫下的強塞曼效應和零場分裂能，有助於開展與光源相關之自旋量子材料製備。

劉沂欣團隊發展出稀磁性材料中的原子級摻雜技術，使材料具有長發光生命周期，有機會實現於腔量子電動力學及單量子點發光體的應用，並為量子材料的化學合成，取得關鍵性重要進展，論文近期刊登於美國化學會發行的《美國化學會期刊》

具加密運算技術的量子通訊，利用量子糾纏進行信息傳遞的一種新型的通訊方式，是近年最受矚目的議題。因其具備訊息不可複製原理，大幅保證通訊安全，已被視為量子物理和資訊科學的研究熱點，全球先進國家都投入大量資源發展，尋求應用在量子密碼通信、量子遠程傳態和量子密集編碼等。

劉沂欣團隊整合跨領域學者的學術專長，包括了無機化學合成技術、同步輻射光源量測、高解析儀器鑑定、發光生命期量測、磁圓二色性等探討等，研究興趣著重於結合鈣鈦礦材料、異向性光學、自旋電子學等特性，豐沛的研發能量及技術共同在量子材料領域做出前瞻性的重大進展。

劉沂欣團隊目前進行中的研究成果還包括：以光學方式控制量子材料中特異方向結構秩序、自旋狀態量測、能量轉移機制探討、並合成具光學掌性的二維材料等。

劉沂欣表示，無機化學其實就是不斷追尋科學背後的原理，研究過程就是探索元素奇怪的行為作用及物理起源，每每不可重覆或無跡可尋的現象，代表有更基礎的問題尚未解決。

關於未來研究方向，他希望能與光電相關系所合作，為各類化學材料進行元件測試，確認常溫下塞曼效應的實際作用，以評估未來投入量子材料之可行性。