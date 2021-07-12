【愛傳媒陳念初專欄】本來，疫苗事件蔡政府顯然對不起人民，主流意見也一致性對蔡政府疫苗政策不滿，從民調的反應可以看出，從人民自發性的社群發言，可以看出端倪。

沒有選舉定輸贏 蔡政府政治配對求勝

防疫事件蔡政府一路挨打，找不出反擊的力道與切入點，但從戰略觀點來看，蔡政府要脫身，必須找到配對組，進行政治比較與優勝劣敗，政治行為任意發生才是最佳攻擊，政治不會承認的事很多，政治默認的事也不會說出來，輸局只要不承認輸，就會有轉機，看政治情勢發展，等待契機就可以找出可以再度出擊的機會。

很多人相信政治是後功抵前過，只要最終站穩，前面姿勢的歪斜，失分不大。

媒體偏向可以塑造輿論氣候，媒體議題是設定出來的，這就是掌握媒體不可說的秘密，不可說不代表沒人知道，久而久之變成公開的秘密，媒體自己若沒有自覺，其實是用珍貴的媒體價值來交換，媒體信任度降低，最終將嘗惡果。

1929年美國經濟大蕭條，當時報紙不被人民信賴，廣播成為最被信任的媒體，媒體的興衰與替代，就是這麼赤裸裸，台灣沒有例外。

政治最後的配對形勢，是透過媒體來形塑，這就像選舉的參選人一樣，是要透過辯論的過程決定勝負。

2018年韓國瑜當年對上陳其邁，應證了政治配對媒體偏向的加乘效果，但政治有兩種，第一種是要用選舉來決勝負，韓流旋風只經歷兩三年，因選舉而起，也因罷免而散。

2020年總統大選，蔡英文對上韓國瑜，對綠營而言，這是容易競爭的選舉配對，政治結果也一如預期，但藍營偏執不信，也嚐到苦果。

2020年若換作是蔡英文配對上郭台銘，政治情勢恐怕就充滿變數。

話語權政治配對 永遠羅生門

另一種政治，是最難配對的，那就是政策的勝負，這種政治鋪陳是話語權的競爭，沒有誰可以宣判，可以不斷羅生門下去。

「政治是最高明的騙術」，這是德國哲學家康德名言，八○年代立委朱高正引用而變成流行語，很多政治人物言行，都應證了這句話。

政策話語權的競逐，更需要媒體的操作，媒體或名嘴說的，會導引新聞與議題方向，會分別訪問議題相關人，即使沒人信，但已達成媒體效應。

防疫政策怎麼配對？中央與地方，地方與地方，民間對民間，就是一種可能的配對方式。

現在整個新聞方向就是防疫政策指揮中心與柯文哲配對，捐贈對象台積電與郭台銘配對，二元對立的新聞與角色，一直是媒體與政治最習慣的劇本。

批柯事件新聞不斷 恐國民黨的警訊

國民黨是國內最大的在野黨，在疫情事件下，國民黨及偏藍名嘴監督力強大，藍營防疫戰場在地方，其中，侯友宜與盧秀燕表現出色，侯友宜一度成為綠營攻擊防疫不力的目標，但顯然最後侯友宜脫身了，盧秀燕也得到好評。

打侯批燕需要對照組，侯不是大砲型政治人物，在疫情事件上與中央保持互動關係，新北市初期疫情緊，曾發生配發疫苗量輸給高雄市的新聞，民眾出現不滿，地方對上地方，陳其邁本來是一個很強的對照組，綠營也極力吹捧，但整體而言，並沒有贏回太多民意。

國民黨面對蔡政府的困獸之戰，在新聞議題找尋政治配對求贏的戰略上，有可能被直接忽略，而被孤立與疏離，在政黨的配對上出現翻轉移位，其實也是另一個警訊。

民進黨或綠營側翼和親綠媒體大打柯文哲，難道真是巧合？政治和媒體的局，連動的關係不需要彼此知會，心照不宣，分進合擊，這彷彿是自己人之間的叛徒報復，對政敵國民黨，民進黨還不會如此恨之入骨？

柯文哲數度喊話中央，嗆柯勢力與陣仗不斷擴張，民眾黨的民調及聲勢高漲，民眾黨的高虹安質詢清新形象與犀利度頗受好評，對蔡政府而言，民眾黨恐怕比國民黨更難政治處理。

柯文哲設局說 媒體政論節目常見

林昶佐被嗆事件，本來政治劇本輸局已定，最近延伸出柯文哲設局說，柯文哲有沒有被設局？這是政治問題，更是情境觀感，若柯文哲非自己參與環南市場那場記者會，確診41人，連部會首長都到了，恐又留下被說嘴的把柄？

政治的局，都是一起下，都是心在舉棋，不會真的說出來，會說出來的要可受公評，不會有人這麼傻，這麼天真。

媒體政論節目裡，邀約的來賓被不同立場來賓群起攻擊，主持人也有主觀立場，這算不算設局？看似藍綠攻防，其實，是挨打的份。

久而久之，政論節目從異言堂變成一言堂，有的名嘴上節目會像個變色龍（情緒大變），最後變成節目跟節目之間在藍綠對決，這像話嗎？

回到柯文哲『設局說』，指揮中心在公開記者會中特別用圖表針對設局說做出澄清，如果中央與地方之間真的契合，私下就可以通話說明，硬是要在媒體上公開細節，代表這是政治媒體動作，而柯文哲與趙少康對談中，提出的『設局說』一樣是政治媒體語言，柯文哲清楚他的戰場，他若志在2024年總統大位，他要配對的政治對象，很清楚就是執政黨。

國民黨在配對政治這場你打我嗆的戰局中，應該找出自己的戰略地圖，民意主流意見本來是蔡政府最難面對的一股力量，民意沒有任何直接力量可以對抗政府，更沒有短期選舉可以一刀斃命，政黨就變成代言人與政治力量，國民黨明日之星在疫情事件裡都沈寂低調，地方戰場與中央佈局是兩個不同的戰場，柯文哲已經在爬自己的高峰中，但國民黨呢？

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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