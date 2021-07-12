【愛傳媒簡秀枝專欄】晨起運動，路過濟南路，不經意發現「虹廬」，斑駁又熟悉的感覺，忍不住佇足緬懷一番。

一代建築大師王大閎（1917-2018），總是以素樸簡約的建築造型，在歲月流逝中，依舊泛著光采，長留巷弄，遺愛人間。

虹廬在1964年完工，為王大閎的第二棟自宅，建築立面由兩片巨大卻不對稱的清水磚白牆構成，進入鏤空鐵柵門內是天井。現在已轉為私人產權，1樓還曾作餐廳使用。

台北市文化局2018年7月偕同文資委員至虹廬會勘，雖然住戶皆不願被指定為文資，擔心未來無法都更，價值會變低，但在2019年4月文資委員，仍以9比4，通過列為歷史建築。

王大閎第一個家——建國南路的舊自宅，早已拆除，但在「王大閎建築研究與保存學會」努力奔走之下重建，選址在北美館公園內，完工後捐贈給台北市政府，由北美館以「王大閎建築劇場」的型態，作為劇場使用，也建築主體與庭園，也開放給民眾參觀。

7月10日台新藝術基金會舉辦的年度頒獎典禮，150萬元獎金的年度大獎，就頒給王大閎建築劇場，由葉名樺「王大閎建築劇場X葉名樺《牆後的院宅》夫妻檔獲得，再傳佳話。

王大閎已過世3年，被稱為台灣建築界的一代傳奇，留下許多經典建築，例如國父紀念館、林語堂故居、外交部辦公大樓、亞洲水泥大樓、成大文學院，以及許多私人別墅，凸顯現代建築神髓，以及他個人獨特的內斂品味與低調風采。

作者為典藏雜誌社社長

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