【愛傳媒黃珊珊專欄】7月10日接到三立電視台副總的電話，我與聯合醫院許副總院長連夜趕到公司看現場，一個員工確診，的確會造成很多員工的驚慌失措，因為我們有許多經驗，所以告訴他們要怎樣處理後續事宜。

另外，因北農與環南市場疫情穩定，中央與地方聯合前進指揮所10日解編，由台北市政府處理後續事宜。就像壹電視、文化大學宿舍案、北農案、高鐵案一樣，工作職場先分紅黃綠區，紅區人員不但要篩檢，有近距離接觸者還要被匡列隔離14天。

黃區人員也要全面篩檢，紅黃區的篩檢結果再判斷綠區的風險，壹電視沒有全面篩，因為紅黃區都沒有被感染，其他不同棟工作的同仁也不需要太緊張。

三立電視台該樓層的員工都已經PCR篩檢陰性，雖然接觸者還是會被匡列隔離，但總是一個好消息。我們現在有七家醫院有免費篩檢PCR，有疑慮的朋友可以預約去篩檢，不用排隊。

現在也有企業快篩的方式，很多醫院都可以配合企業快篩，之前雖都由市府設快篩站，是因為那時還沒有企業快篩方案，現在，企業可以委託快篩或員工自篩，台北市政府都會負責後送任務（接到加強版專責防疫旅館）。

大家常問為何疫調與匡列會有時間差，就以此案為例，醫院將PCR結果通報法傳系統，法傳系統就會分案給患者的居住地地方政府，如果是台北市，就會由衛生局疾管科通知確診者並安排到專責防疫旅館入住。

接下來，疾管科同時通知該患者居住地的行政區健康服務中心進行疫調，公衛護士會打電話給確診者問他發病前後的狀況與行蹤（足跡），如果有工作，健康服務中心就會通知公司進行清消，並請公司提供員工名冊與座位平面圖，確實一一詢問確診者工作接觸狀況，再劃定匡列範圍與對象。

所以，得知確診後，地方政府接獲通知就算第一時間進行疫調，疫調後要判定接觸者是否為須匡列對象（無適當防護接觸15分鐘以上），還要調查實際接觸狀況，所以很多人不會被匡列，但還是要自主健康管理，所以，從疫調到匡列一定會有一個時間差。

例如上一次耳鼻喉科醫師確診案，他發病後還為三百多位患者看診，健康服務中心疫調後一一找到患者，詢問台北區管防疫醫師意見，防疫醫師認為雙方（醫師與病患）都有適當防護且相處不超過15分鐘，全部病患都列自主健康管理，這也是現行規定匡列居家隔離的原則（例如確診牙醫師130位病患全部匡列是因為病患沒有適當防護），但是台北市不放棄，用精準疫調模式安排耳鼻喉科的300位病患一一免費篩檢，找到三位確診者，及一位病患的第二圈確診者，其他兩百多位都是陰性。

所以很多人說公司有人確診者，為何沒有停工或匡列所有員工？為何不是全部員工篩檢？我常常回答是同心圓模式，紅區黃區與綠區，一圈一圈處理，不會因為一個確診造成機關或公司停擺，這也是中央到地方處理的共同原則。

台北市已經有四千多個確診案例，全國有一萬五千多例了，這個病毒已經在社區中隱藏，時時都要注意，不可大意！

疫調人員每天像福爾摩斯一樣辦案，例如有一位婦人說他有先生與三個兒子，但很久沒有往來，她自己主動到醫院免費篩檢陽性，又說自己不會用手機，健康中心覺得很詭異，就調閱各種紀錄，查到她與先生一起在附近走動，也是與先生一起去篩檢，應該是怕家人被居家隔離影響工作，這就是疫調困難之處，要一直用各種方法查出確實軌跡，時間差恐難避免。

更困難的是跨縣市的疫調，時間差更久。大家都在盡力防堵病毒，希望大家給基層疫調人員多一分支持與鼓勵，因為他們不眠不休，像環南市場案，半夜三更也在工作，真的很辛苦！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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