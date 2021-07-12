疫情肆虐，衝擊國人對政黨的認同，台灣民意基金會今天公布最新民調，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％認同，創下過去兩年半來的最低紀錄，流失的支持者比台中市人口還多。國民黨認同者不動如山，台灣民眾黨則異軍突起，獲15.6％支持，在過去1個月內，支持度上升7.1個百分點。

台灣民意基金會今天公布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」民調，在20歲以上台灣人中，有2成8是綠營認同者，有1成9是藍營認同者，此外，有4成8中性選民。綠支持者比藍支持者多9.3個百分點。基金會董事長游盈隆表示，目前綠支持者約藍支持者的1.49 倍，這是最新最精確的藍綠基本盤。

若與今年3月疫情肆虐前的調查作比較，過去三個月，台灣人的主要政黨認同或藍綠勢力發生巨大變化。民進黨認同者銳減15個百分點，國民黨認同者數量不動如山，一樣維持在1成9；中性選民數量暴增12個百分點。藍綠差距從3個月前的24.1個百分點，急遽縮小到 9.3 個百分點，而中性選民規模上升到48.2個百分點。

游盈隆形容，這「宛如新造山運動一般」，台灣人政黨認同出現戲劇性大轉變，也可以說是台灣政黨政治地基的巨變，執政的民進黨認同者三個月內流失15個百分點，等於將近300萬人，比一個台中市人口還多。

他說，值得注意的是，當疫情爆發重創綠營時，藍營認同者幾乎沒有任何增減，而中性選民則飆升12個百分點，到達4成8，這很可能代表一個重大「選民解組」的前兆，非常值得注意。

若以2016年5月到今年6月台灣人政黨認同的長期趨勢來看，民進黨6月獲28.2％民眾認同，這是自2018年12月以來認同者最少的時候，創下過去兩年半來的最低紀錄。

若從去年6月到今年6月，一共5次全國性調查來看，前4次民進黨認同者規模都在4成3上下，但此次調查民進黨認同者規模突然出現「墜崖式垂直崩落」，這種現象是極端爆裂的、不尋常的、更是前所未見的。

在國民黨方面，此次調查獲18.9％民眾認同，也這是自2016年5月以後迄今最低紀錄。游盈隆認為，當國民黨認同者不到2成，而且已連續兩次出現這樣的現象，質疑國民黨有萎縮後定型的危機。

至於中性選民方面，此次調查達48.2％，創下2018年7月以來的新高紀錄，也是蔡政府執政以來的第二高紀錄。他說，這顯示兩大黨失去代表和整合民意的功能，絕大多數人民對兩大黨強烈失望和不滿，也意味著當前由兩大黨數小黨所組成的台灣政黨體系可能面臨新一波重組的壓力。

至於台灣民眾黨則是在這次疫情最嚴重期間異軍突起。過去1個月內，政黨支持度上升7.1個百分點。游盈隆認為，這是民眾黨一個微妙且重要的質變，顯示民眾黨從過去由橫跨藍綠及中性選民的鬆散政黨，現在開始感覺有自我，高達6成1的支持者自覺和兩大黨有明顯區隔，這有點像是「少年轉大人」的過程。

此次調查是在6月15至19日進行，有效樣本 1072人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99 個百分點。