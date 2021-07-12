台積電(2330)宣布，捐贈五百萬劑BNT162b2疫苗予衛福部疾病管制署，捐贈金額上限1.75億美元，作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用。

台積電與鴻海今早正式公告宣布，分別捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用。

台積電表示，包含疫苗採購、必要的冷鏈物流及處理服務與保險等，捐贈金額不超過等值約1.75億美元，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。台積公司表示，這次捐贈因屬重大天然災害所為急難救助的公益性質捐贈，將提公司董事會追認。

台積電6月向政府遞件申請洽購疫苗捐贈，並與行政院簽署完成開啟專案採購必須的法律文件，今日正式公告捐贈五百萬劑BNT162b2疫苗予行政院衛生福利部疾病管制署，作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用。

台積電法人說明會將於本周四(15日)登場，將是下半年產業景氣的風向球，台積公司第3季營運展望、供應鏈庫存與毛利率表現等議題是市場關注的焦點。