銅箔基板(CCL)高階含浸設備廠—亞泰金屬(6727)6月合併營收為2.2億元，月增8.91%，連兩個月創下單月歷史新高，受惠於客戶端擴廠需求暢旺，亞泰金屬目前訂單能見度已達2022年下半年，亞泰金屬表示，未來營運可望保持成長趨勢；亞泰金屬也啟動擴產，預估新廠產能開出後，將可望挹注整體產能30%以上。

5G、電動車等新興終端應用多元化，對製程設備及材料配方要求大幅提升，加速台灣及大陸CCL廠商擴廠動作，亞泰金屬為CCL高階含浸設備市占率達70%之廠商，受惠此商機，加上部份客戶提前於6月完成設備驗收，帶動亞泰金屬上半年合併營收創下佳績。

亞泰金屬6月合併營收為2.2億元，月增8.91%，年成長150.29%，創下單月歷史新高，累計上半年合併營收6.85億元，年成長44.73%，亦為歷年同期新高。

亞泰金屬表示，5G相關與電動車等新興應用是推升需求的主要因素，包括資料中心所用之伺服器對薄型多層板PCB設計的投入，電動車市場對於車用自動控制、影音娛樂及智慧監控系統等零組件的輕量化需求大增，CCL廠對高頻高速、低功耗及低雜訊等材質要求大幅提高，進而推升CCL含浸設備的高度需求，尤其以單價高於傳統產品的高階直立含浸設備，亦形成公司今年整體營收明顯成長的原因；預期在出貨量持續成長且訂單能見度明確下，單月合併營收雖可能受客戶驗收進度出現起伏，下半年公司營運表現可望維持與上半年相當。

就設備來看，亞泰金屬上半年營收以CCL高階含浸設備為主，下半年將有新設備加入認列營收，包括IC載板專用不鏽鋼含浸設備、玻纖布退漿設備以及複合材料雙鋼帶連續式壓合生產設備等，其中以IC載板專用不鏽鋼含浸設備認列營收進度最快，期以高性價比產品突破日商壟斷局面，在IC載板全球需求量增溫的情況下，未來商機相當可期。

亞泰金屬表示，由於客戶端的擴廠需求暢旺，CCL高階含浸設備以外的新產品亦陸續出貨，更將進一步拓展亞泰金屬的客戶族群至航太、生醫、工控及其他3C電子產品等多項不同應用領域，目前訂單能見度可達2022年下半年，未來兩年營運可望保持成長趨勢。

考量訂單能見度持續拉長，以及IC載板等級不鏽鋼含浸設備等新產品的出貨可望持續成長，亞泰金屬已購置3200坪新廠建地，將於下半年開始動工興建新廠，預計最遲明年下半年加入生產行列，新廠產能規劃將會以軟性基板、被動元件，以及複合材料等新興應用設備為主，預估新廠產能開出後，將可望挹注整體產能30%以上，為公司營收獲利再添新成長動能。